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Готовит ли Путин указ о мобилизации: Песков дал ответ

Дмитрий Песков уверяет, что в армии РФ якобы хватает контрактников, набор продолжается

сегодня, 11:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Кремле уверяют, что у российского руководства сегодня даже в мыслях нет о том, чтобы официально объявлять новую волну мобилизации. Якобы в этом нет потребности, потому что в России продолжается набор контрактников на добровольной основе и количество желающих вступить в ряды российской армии только растет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Готовит ли Путин указ о мобилизации: Песков дал ответ

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что в России очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников на ежедневной основе. Именно поэтому Путин считает, что потребности в проведении мобилизации нет.

Отметим, по информации "Bloomberg", путинский режим готовится набрать больше солдат-контрактников, стремясь избежать, по крайней мере на данный момент, еще одной волны массовой мобилизации, которая может подорвать народную поддержку войны с Украиной.

СМИ, ссылаясь на трех анонимных источников, отмечает, что Кремль стремится не повторить мобилизацию сентября 2022 года, которая подорвала общественное доверие и спровоцировала бегство почти миллиона жителей России.

У России есть подробные планы по увеличении своих вооруженных сил до 1,5 миллиона человек с нынешних 1,15 миллиона, из которых 650 тысяч имеют боевой опыт в Украине, заявил в декабре уже бывший военный министр Сергей Шойгу. В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность киевских сил составляет чуть менее 900 тысяч человек.

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Источник: https://t.me/RIAKremlinpool/13250
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