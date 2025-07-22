Готовится ли Путин к дальнейшей войне: Буданов раскрыл дедлайн РФ до 2036 года

Путинский режим даже не думает о том, чтобы ориентироваться на мир. Кремль готовится к дальнейшей войне и планирует потратить около 1,1 трлн долларов США на перевооружение до 2036 года. Это будет самая масштабная программа вооружения РФ со времен распада Советского Союза. Такое заявление во время совещания послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне", — отметил Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки напомнил, что в рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Кирилл Буданов отметил, что план Путина не изменился. Он, как и ранее, пытается разрушить мировой безопасностный и экономический порядок. Для этого она наращивает присутствие в Африке, прежде всего с помощью ЧВК "Вагнер" и "Африканского корпуса", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру.

Также, по его словам, россияне пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, привлекая подконтрольные СМИ и политиков.

"Цель Москвы — навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего – Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", — подчеркнул Буданов.

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