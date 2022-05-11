Готовится новый энергетический удар по РФ: каких санкций не хватает, чтобы агрессор прекратил войну

Международная рабочая группа по санкциям против РФ, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол, представила Дорожную карту энергетических санкций. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении отметил, что это – подробный документ, который описывает, что нужно сделать, чтобы РФ стало сложно финансировать эту войну. Как оцениваете данную инициативу? Каковые перспективы энергетических ударов по стране-агрессору? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Вопрос энергетического эмбарго является очень важным для уменьшения возможностей РФ вести войну

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассуждает следующим образом:

"По зарубежным оценкам, месяц войны в Украине стоит России 20-25 млрд долларов. От продажи энергоресурсов Россия только за два месяца войны получила только от стран ЕС 44 млрд евро. Поэтому вопрос энергетического эмбарго является очень важным для уменьшения возможностей РФ вести войну".

По словам эксперта, подготовленная Дорожная карта систематизирует работу по подготовке эмбарго и контролю за исполнением соответствующих ограничений.

"Думаю, 6-й пакет санкций против России будет вскоре введен Евросоюзом, – отмечает Леонид Униговский. – А вот в каком виде – посмотрим".

Меры, которые предлагаются, требуют определенного времени – по некоторым данным 8-9 месяцев

Политический и экономический эксперт Growford Institute, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок называет представленный план энергетических ударов по России очень детальным, точным и сверхактуальным.

"Документ описывает то, как должны были работать страны ЕС, начиная с 2014 года в вопросах диверсификации источников энергоснабжения. Цифра в 800 млн долларов, которая приводится в документе (именно столько, согласно его авторам, Европейский Союз ежедневно платил за импорт российской нефти и газа), эквивалента 900 млн долларов, которые, по некоторым данным, Россия ежедневно тратит на войну в Украине. То есть, фактически, Европа финансирует эту агрессию", – акцентирует эксперт.

Он считает правильными меры, которые описываются в Дорожной карте энергетических санкций. В частности, изменение налогообложения импортно/экспортных операций, а также замещение возможных логистических путей поставок того же дизтоплива, бензина, нефти, газа в ЕС.

"Отмечу, что те меры, которые предлагаются, требуют определенного времени (по некоторым данным, 8-9 месяцев). И тут много зависит от того, насколько европейские страны готовы к подобным переговорам с той же Саудовской Аравией, Катаром. Что касается США, тут, понятно, всё проще. Штаты легко приобщаться к поставкам сжиженного газа. Как бы то ни было, впереди – переговоры и сложный бюрократический механизм. Всё то, чем следовало заниматься намного раньше. Но хорошо уже то, если процесс начнут запускать хоть сейчас. Если данная Дорожная карта будет поддержана всеми членами ЕС (полностью или частично), это будет существенная помощь Украине", – резюмирует Валерий Клочок.

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