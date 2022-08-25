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Готовы к переговорам на любом уровне: в Госдуме снова зовут Киев на переговоры

В Москве снова предлагают Киеву сесть за стол переговоров, но продолжают наступление

25 августа 2022, 18:57 comments1210
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия якобы готова к переговорам с Украиной "на любом уровне". Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Как передает издание "Комментарии", словам Слуцкого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Готовы к переговорам на любом уровне: в Госдуме снова зовут Киев на переговоры

Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Сначала Леонид Слуцкий заявил, что он лично сомневается в возможности вести переговоры с украинской стороной, но, если представители Украины заявят, что готовы к переговорам, тогда в Москве будут это обсуждать. При этом Слуцкий уточнил, что Россия готова рассмотреть переговоры на любом уровне и самом разном формате.

Стоит отметить, что Слуцкий входит в состав делегации России на переговорах с Украиной, которые фактически прекратились после того, как вскрылись зверства российских военных в Киевской области и других на то время оккупированных регионах. И даже после этого Москва предлагала возобновить переговоры, хоть и на день не стихали артиллерийские и ракетные обстрелы украинской территории. Сейчас о желании сесть за стол переговоров с Украиной говорят абсолютно все спикеры Кремля, включая самого Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия до конца этой недели может подтвердить проведение референдумов о присоединении на территориях Украины, которые контролирует армия РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Пойдет ли Кремль на такой шаг? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — переговоры и перемирие с РФ: у Зеленского объяснили, почему ни Украине, ни Европе это не нужно.




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Источник: https://ria.ru/20220825/peregovory-1812144841.html?fbclid=IwAR07bJzyHQkIhtt2Frz6RazmQM5iDaEK0zktwE-9aT8bc8kShK23MrwG2Is
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