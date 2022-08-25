Готовы к переговорам на любом уровне: в Госдуме снова зовут Киев на переговоры

Россия якобы готова к переговорам с Украиной "на любом уровне". Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Как передает издание "Комментарии", словам Слуцкого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Сначала Леонид Слуцкий заявил, что он лично сомневается в возможности вести переговоры с украинской стороной, но, если представители Украины заявят, что готовы к переговорам, тогда в Москве будут это обсуждать. При этом Слуцкий уточнил, что Россия готова рассмотреть переговоры на любом уровне и самом разном формате.

Стоит отметить, что Слуцкий входит в состав делегации России на переговорах с Украиной, которые фактически прекратились после того, как вскрылись зверства российских военных в Киевской области и других на то время оккупированных регионах. И даже после этого Москва предлагала возобновить переговоры, хоть и на день не стихали артиллерийские и ракетные обстрелы украинской территории. Сейчас о желании сесть за стол переговоров с Украиной говорят абсолютно все спикеры Кремля, включая самого Путина.

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