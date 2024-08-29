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"Говорить не может, ест через шприц": в семье фанатки Кремля произошла беда

Елена Воробей переживает не самые легкие времена в жизни

сегодня, 23:45
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Лиля Воробьева

Российская юмористка Елена Воробей, известная поддержкой российского вторжения в Украину, сообщила о состоянии здоровья своей дочери Софии после перенесенной операции. По ее словам, София сейчас проходит реабилитацию, не может говорить и может питаться только жидкой пищей из-за шприца. Воробей отметила, что эта операция была необходима из-за риска раннего инсульта у девушки.

"Говорить не может, ест через шприц": в семье фанатки Кремля произошла беда

Елена Воробей (фото из открытых источников)

"Говорить не может, есть может только из-за шприца и только жидкой пищи. Но такова она, эта операция, так у всех", — рассказала путинистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17-летняя внучка российского клоуна превращается в пластиковый манекен. Таиса Маслякова – ода внучка ведущего КВН и убежденного путиниста Александра Маслякова. В августе ей исполнится всего 18 лет.

Таисия привыкла быть в центре внимания, потому что уже с трех лет ее водили по разным шоу: сначала как солистку детского коллектива Непоседы, позже, как ведущую детского КВН. Но теперь сценическая карьера Масляковой-младшей сейчас притихла. Все равно она все же остается как горячая тема для обсуждений в Сети.

Российские СМИ и подписчики в социальной сети подвергли критике внешность россиянки. Тая выглядит гораздо старше своего юного возраста, однако здесь не виноваты особенности генетики. Как утверждают, внучка Маслякова давно и серьезно меняет свою внешность – ее подозревают в филерах в губах, скулах и подбородке, пластике груди и "лисьих глазках" – модной сейчас блефаропластике, там внешние уголки глаз поднимают для того, чтобы создать более выразительный взгляд. Сама Тая Маслякова, ни ее известные родственники перемены в облике девушки не комментируют.



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