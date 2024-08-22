Громкие обвинения Путина в отношении Украины: что сказал российский диктатор

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась нанести удары по Курской атомной электростанции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин провел встречу властями пограничных областей РФ и не поверил словам губернатора Курской области, что ситуация на АЭС контролируется и все работает в штатном режиме. Российский диктатор заявил, что Украина якобы предприняла попытку атаковать атомную электростанцию.

"Противник пытался сегодня наносить удары ночью по (Курской) атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии информировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что, в конце концов, это будет с их стороны сделано", — заявил Путин.

Представители Курской АЭС и "Росатома" не комментировали слова российского диктатора.

Это не впервые Путин или его приспешники обвиняют Украину в ядерных угрозах. Ранее россияне заявили, что якобы Украина атаковала Запорожскую АЭС, после чего там вспыхнул пожар. Однако, когда специалисты по МАГАТЭ исследовали объект, россияне запретили им посещать два пострадавших от пожара помещения. Кроме того, МАГАТЭ не обнаружило никаких обломков дронов о которых заявляли россияне.

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали заявления Путина и указали, что это "чистая ложь, вышедшая после провальных заявлений россиян о подготовке Украиной "ядерной провокации" на курской и Запорожской АЭС в минувшую пятницу".

"Все идет к тому, что сами россияне могут осуществить эту провокацию и постараются вывести ее на международный уровень. Как и говорил, угроза ядерной провокации со стороны РФ вполне реальна, поскольку в дело уже включился лично Путин", — заявил директор ЦПД Андрей Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина обрадуется, если Россия нанесет ядерный удар.



Также "Комментарии" писали о том, что польский генерал назвал самый большой позор России в современной истории. По его словам, Путину за это должно быть стыдно.