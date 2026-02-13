logo

Громкий скандал в москве: сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения»
Громкий скандал в москве: сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения»

В Москве внебрачного сына Владимира Жириновского не допустили на форум памяти его отца в МГИМО

13 февраля 2026, 16:47
В Москве произошел инцидент во время проведения "Жириновских чтений" в стенах МГИМО . На закрытое мероприятие, посвященное наследию основателя ЛДПР Владимира Жириновского, не допустили его внебрачного сына Олега Жириновского (Эйдельштейна).

Громкий скандал в москве: сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения»

Скандал в семье Жириновских

Организаторы форума заранее сообщили, что участие возможно только по предварительной регистрации. Имени мужчины в списках не оказалось, так что на входе его не пропустили. После этого он попытался насильно попасть внутрь, апеллируя к родственным связям и требуя встречи с действующим лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

По сообщениям российских медиа, мужчина вел себя эмоционально и агрессивно, оскорблял организаторов мероприятия и угрожал "проблемами". Для урегулирования ситуации на место прибыл наряд Росс гвардии. В итоге Олег Жириновский покинул здание вместе со стражами порядка, однако задержание не произошло.

Форум в МГИМО проходил в формате международной научно-экспертной встречи и был посвящен политическому наследию покойного лидера ЛДПР.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сделал резонансное заявление во время участия в подкасте американского комика и блоггера Тео Вон.
Во время разговора Кеннеди упомянул о своей наркотической зависимости в молодые годы и заявил, что употреблял кокаин в крайних условиях. По его словам, он "не боится микробов", ведь раньше нюхал наркотики даже с сидений унитазов. Эту фразу он привел в пример того, как безрассудно было его поведение в период зависимости. О проблемах с наркотиками политика была известна и раньше. Как писала The New York Times, Кеннеди начал употреблять наркотики еще в подростковом возрасте, пытаясь справиться с травмой после убийства своего отца – сенатора Роберта Ф. Кеннеди. В 1983 году он прошел курс реабилитации и публично заявлял, что с тех пор не употребляет запрещенные вещества.



