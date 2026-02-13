Громкий скандал в москве: сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения»

Рубрики
В Москве произошел инцидент во время проведения "Жириновских чтений" в стенах МГИМО . На закрытое мероприятие, посвященное наследию основателя ЛДПР Владимира Жириновского, не допустили его внебрачного сына Олега Жириновского (Эйдельштейна).
Скандал в семье Жириновских
Организаторы форума заранее сообщили, что участие возможно только по предварительной регистрации. Имени мужчины в списках не оказалось, так что на входе его не пропустили. После этого он попытался насильно попасть внутрь, апеллируя к родственным связям и требуя встречи с действующим лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
По сообщениям российских медиа, мужчина вел себя эмоционально и агрессивно, оскорблял организаторов мероприятия и угрожал "проблемами". Для урегулирования ситуации на место прибыл наряд Росс гвардии. В итоге Олег Жириновский покинул здание вместе со стражами порядка, однако задержание не произошло.
Форум в МГИМО проходил в формате международной научно-экспертной встречи и был посвящен политическому наследию покойного лидера ЛДПР.