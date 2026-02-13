Гучний скандал в москві: сина Жириновського не пустили на «Жириновські читання»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Москві стався інцидент під час проведення "Жириновських читань" у стінах МГИМО. На закритий захід, присвячений спадщині засновника ЛДПР Володимира Жириновського, не допустили його позашлюбного сина Олега Жириновського (Ейдельштейна).
Скандал в сімʼя Жириновських
Організатори форуму заздалегідь повідомили, що участь можлива лише за попередньою реєстрацією. Імені чоловіка у списках не виявилося, тож на вході його не пропустили. Після цього він спробував силоміць потрапити всередину, апелюючи до родинних зв’язків та вимагаючи зустрічі з чинним лідером ЛДПР Леонідом Слуцьким.
За повідомленнями російських медіа, чоловік поводився емоційно та агресивно, ображав організаторів заходу та погрожував "проблемами". Для врегулювання ситуації на місце прибув наряд Рос гвардії. У підсумку Олег Жириновський залишив будівлю разом із правоохоронцями, однак затримання не відбулося.
Форум у МГИМО проходив у форматі міжнародної науково-експертної зустрічі та був присвячений політичній спадщині покійного лідера ЛДПР.