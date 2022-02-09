Грубая шутка или сексуальный подтекст: пресс-секретарь Кремля объяснил пренебрежительную лексику Путина относительно Украины

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Карина Ожерельева
Президент России Владимир Путин во вторник, 8 февраля, вызвал шум в российских СМИ после его пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает CNN.
Путин и Макрон за столом переговоров - фото из открытых источников
Больше кликов в России вызвала грубая лексика Путина, а не детали переговоров с французским лидером.
Снова Путин показал миру свою позицию. Позиция лидера Кремля в отношении Минских договоренностей не новая. Но его грубый народный язык – обращение к Зеленскому снисходительным тоном – заставил некоторых российских журналистов откровенно задуматься, не делает ли президент, по сути, грубую шутку.
Отвечая на конференции с журналистами, могут ли эти замечания быть "намеком на сексуальный подтекст", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал неоднозначный ответ.
Репортер спросил дальше: был ли Путин, возможно, знаком с творчеством русскоязычной фолк-панк-группы, которая, очевидно, имела реплику, похожую на слова Путина в одной из своих песен? Песков сказал твердо нет.
По словам аналитика СNN, фольклор или нет, но замечание обнажило брутальное отношение Путина к Украине.
Путин не в первый раз использует такую лексику. Одна из его самых известных цитат датируется 1999 годом, когда он был премьер-министром и пообещал разгромить чеченских сепаратистов, сказав: "Если они в туалете, мы выбросим их в придомовую территорию".
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский отреагировал на "терпи моя красавица" от Путина в адрес Украины.
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Обсуждения
Новости
Мария
сегодня, 13:20
Иван, о каких "нацыках" идет речь? Анализ ситуации опубликовало американское издание, вопросы о ситуации задавали российские журналисты, а комментировал ситуацию пресс-секретарь Кремля. Об украинцах не было речи в новости, так что ваш комментарий не уместен. Читайте внимательнее!)
Иван
сегодня, 12:41
Гля, как задело нацыков. ) А как маты в адрес Путина гнуть в Раде, так вроде и ничего? А? Усебя бревно выньте, а затем и возмущайтесь.