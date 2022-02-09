Грубая шутка или сексуальный подтекст: пресс-секретарь Кремля объяснил пренебрежительную лексику Путина относительно Украины

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 февраля, вызвал шум в российских СМИ после его пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает CNN.

Путин и Макрон за столом переговоров - фото из открытых источников

Больше кликов в России вызвала грубая лексика Путина, а не детали переговоров с французским лидером.

"Что касается Минских договоренностей, они живы и перспективны или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Нравится это или не нравится, это твоя обязанность, красавица моя. Их нужно выполнять, иначе не получится ", – сказал Путин.

Снова Путин показал миру свою позицию. Позиция лидера Кремля в отношении Минских договоренностей не новая. Но его грубый народный язык – обращение к Зеленскому снисходительным тоном – заставил некоторых российских журналистов откровенно задуматься, не делает ли президент, по сути, грубую шутку.

Отвечая на конференции с журналистами, могут ли эти замечания быть "намеком на сексуальный подтекст", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал неоднозначный ответ.

"Президент имел в виду, что если государство взяло на себя определенные обязательства, если под ними есть подпись главы государства, то эти обязательства должны быть исполнены", — сказал Песков.

Репортер спросил дальше: был ли Путин, возможно, знаком с творчеством русскоязычной фолк-панк-группы, которая, очевидно, имела реплику, похожую на слова Путина в одной из своих песен? Песков сказал твердо нет.

"Я вполне убежден, что Владимир Путин не знаком с работой этой группы. И я подозреваю, что, возможно, в какой-то момент эта группа могла заимствовать ее [строку] из российского фольклора ", — сказал Песков.

По словам аналитика СNN, фольклор или нет, но замечание обнажило брутальное отношение Путина к Украине.

Путин не в первый раз использует такую лексику. Одна из его самых известных цитат датируется 1999 годом, когда он был премьер-министром и пообещал разгромить чеченских сепаратистов, сказав: "Если они в туалете, мы выбросим их в придомовую территорию".

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский отреагировал на "терпи моя красавица" от Путина в адрес Украины.

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