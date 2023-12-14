ГУР подловила Путина на вранье: о чем солгал диктатор

Как передает портал "Комментарии", сегодня российский диктатор Владимир Путин сообщил, что на фронте против Украины воюют 617 тысяч российских оккупантов. Это число является ложным, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор заявил, что ежедневно желание поехать на фронт проявляют около 1,5 тысячи "добровольцев", а всего за год в оккупационную армию якобы записались 486 тысяч россиян.

При этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью "LIGA.net" опроверг слова Путина. По подсчетам украинской разведки, сейчас численность российской армии на оккупированной территории Украины составляет ориентировочно более 450 тысяч человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — заметным событием четверга, 14 декабря, стала итоговая прямая линия российского диктатора Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией для журналистов. В прошлом году, когда РФ открыто вторглась в Украину, шоу не проводили. А до этого с 2001 года Путин в рамках прямой линии 14 раз общался с россиянами на посту президента и 4 – в качестве премьер-министра (по сути, закулисного президента). Среди заданных вопросов, как и прогнозировалось, было немало, связанных с войной, которую роспропаганда продолжает называть "специальная военная операция" (СВО). Путин традиционно заявил, что "СВО" будет продолжаться, пока не достигнет своих невнятных целей. Он также бредил о "русской Одессе", хвалил премьеров Словакии (Роберт Фицо) и Венгрии (Виктор Орбан), которые ставят палки в колеса украинской евроинтеграции, уверял, что второй волны мобилизации не будет и так далее. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" путинское шоу.



