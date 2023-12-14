Зачем Кремлю понадобился эфир с Путиным: как понимать заявления диктатора

Заметным событием четверга, 14 декабря, стала итоговая прямая линия российского диктатора Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией для журналистов. В прошлом году, когда РФ открыто вторглась в Украину, шоу не проводили. А до этого с 2001 года Путин в рамках прямой линии 14 раз общался с россиянами на посту президента и 4 – в качестве премьер-министра (по сути, закулисного президента). Среди заданных вопросов, как и прогнозировалось, было немало, связанных с войной, которую роспропаганда продолжает называть "специальная военная операция" (СВО). Путин традиционно заявил, что "СВО" будет продолжаться, пока не достигнет своих невнятных целей. Он также бредил о "русской Одессе", хвалил премьеров Словакии (Роберт Фицо) и Венгрии (Виктор Орбан), которые ставят палки в колеса украинской евроинтеграции, уверял, что второй волны мобилизации не будет и так далее. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" путинское шоу.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин решил прощупать почву перед избирательной кампанией

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что важен сам факт этой итоговой пресс-конференции, отмененной в прошлом году.

А также потому, что понял – Запад сделал ставку на войну, растянутую во времени. И, видимо, считает, что Кремль в такой войне может получить преимущество. Что получится "пересидеть" Запад, который уже демонстрирует признаки нестабильности в ракурсе поддержки Украины Вот Путин и решил, что ему есть, что сказать", – считает Олеся Яхно. "Думаю, в этот раз Путин решился на такой шаг в связи с предстоящей избирательной кампанией (президентские выборы в РФ намечены на март-2024 ).

Сами вопросы, продолжает она, делились на темы войны в Украине (ответы дежурного пропагандистского типа – о денацификации и демилитаризации как целях "СВО"), противостояния с Западом и внутренней жизни в РФ (Путин выдавал абсурдные вещи типа улучшения жизни россиян после введения санкций и исхода западных компаний).

Включая "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?". Периодически Путин делал вид, что не понимает, о чем речь. Либо отвечал откровенно абсурдно", – отмечает эксперт. "Понятно, что вопросы тщательно отбирались, их фильтровали, убирали. Тем не менее, кроме звучавших непосредственно из студии, а также с помощью включений из разных мест, был и видеоряд. Где можно было прочитать довольно интересные вещи

По ее мнению, в целом эту пресс-конференцию следует считать прощупыванием почвы перед избирательной кампанией (если ее можно назвать такой, учитывая заранее известный результат). И сигналом Западу, что Путин готов к войне, растянутой во времени. Даже радуется именно такой войне, считая, что при таком раскладе РФ имеет хорошие шансы.

"Мы увидели смесь пропаганды, риторики в стиле избирательной кампании, а также того, что реальность Путина, как верно ответил тот, кто задал проигнорированный диктатором вопрос, расходится с действительностью", – констатирует Олеся Яхно.

Ничего радикально нового от путина не услышали

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко поделился таким мнением:

При этом цели так толком и не обозначены, они постоянно меняются. Условно говоря, сказал, что будет воевать всегда. Понятно, что это противоречит его же заявлениям о готовности к переговорам Ну, так он всегда себе противоречит… Традиционно же Путин путал цитаты, приписывая Бисмарку то, чего тот не говорил. Это о деградации не только Путина, но и тех, кто его готовит к такого рода шоу. Общей деградации системы управления". "Я не увидел ничего оригинального, нового в ответах Путина. Он в который раз заявил, что война продлится, пока не будут достигнуты цели "СВО"

Эксперт не сомневается, что мобилизация в РФ будет продолжаться. Она и не прекращалась, просто идет не столь открыто, как осенью-2022. Так что Путин тут соврал в очередной раз, уверен Андрей Еременко.

Резюмируя: ничего радикально нового. Тут важнее сам факт проведения такой конференции после пропуска в прошлом году". "Заявления Путина, что в Украине находится более 600 тысяч российских военных, тоже не следует воспринимать всерьез, – уверен он. – Опираться на данные, которыми оперирует Путин, нет смысла. Он врет практически постоянно… То, что назвал эту войну почти гражданской, включив старую пластинку о "братских народах" – очередное подтверждение, что РФ считает Украину своей частью и пытается "присоединить". Думаю, даже на российскую аудиторию это выступление особого впечатления не произвело. Скорее расстроило немалый процент россиян. А то и разозлило. Вряд ли там все хотят воевать "до последнего". Вряд ли там взбодрились после слов Путина, что российская экономика крепка как никогда. Не настолько они всё же оторваны от реальности. Цены в магазинах говорят сами за себя. На те же куриные яйца, оправдываться за резкий рост на которые Путину, кстати, тоже пришлось

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