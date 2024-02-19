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ГУР сообщает, что Кремль отправил в оккупацию спецотряды: какая их задача

Одна из задач этих отрядов - до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях

сегодня, 13:54
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Кравцев Сергей
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Кремль отправил на оккупированные территории Украины специально подготовленные отряды для имитации так называемых "выборов" российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

ГУР сообщает, что Кремль отправил в оккупацию спецотряды: какая их задача

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

"Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификации и следить за работами так называемых "избирательных комиссий", – говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что одна из задач этих отрядов – до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставить прогноз "поддержки" Путина".

Также в Москве утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, оккупанты решили, что принять участие в незаконных "выборах" на порабощенных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-карточкой или иным документом, удостоверяющим личность.

У Буданова считают, что такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий.

Сообщается, что по заданию из Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на ВОТ Украины, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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Источник: https://t.me/DIUkraine/3492?fbclid=IwAR33K3Z8UZkNe_tX4ZUxGNq6FVuFzO3EjweE5XulYRjJEs9D5sKwzPZMNQc
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