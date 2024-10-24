Генсек ООН Антониу Гетрриш выступил на саммите БРИКС в Казани и рассказал, каким путем в Украине нужно урегулировать военный конфликт.

Антониу Гутерриш

По его словам, установление мира должно происходить в рамках международного права.

"Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", — сказал Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН заявил, что все текущие конфликты в мире необходимо решать, "сохраняя приверженность ценностям Устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. Он заявил, что подобные действия генсека подрывают репутацию ООН и не способствуют установлению мира. При этом в Украине обратили внимание, что Гутерриш летом отказался посещать прошедший в Швейцарии саммит мира. При этом в ООН отреагировали на критику Киева. Там заявили, что позиция ООН по войне в Украине остается неизменной, а визит на саммит БРИКС является частью "стандартной практики". Кроме того, эксперты рассказали, почему генсек ООН уехал в Казань.

Также "Комментарии" рассказывали, что есть мнение о том, что визит Генсека ООН Антониу Гетурриша в Казань, рукопожатие с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которому сформированный ООН Международный уголовный суд выписал ордер на арест — это окончательная точка мирового порядка в редакции 1945 года. При этом эксперты отмечают, что кремлевский диктатор Путин сумел добиться своего.





