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Гутерриш опозорился в Казани: радостно принимал угощение россиян

Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС

23 октября 2024, 17:02
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Ткачик Олеся

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщила пресс-служба Татарстана. В аэропорту его встретили глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Гутерриш опозорился в Казани: радостно принимал угощение россиян

Антониу Гутерриш

При этом российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН с удовольствием ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальных российских одеждах" с кокошником в аэропорту Казани.

Первые сообщения о возможном участии Гутерриша в саммите появились в начале месяца, однако официально его присутствие подтвердили только 22 октября.

Пресс-служба Генсека ООН сообщила, что во время визита в Казань Гутерриш выскажет свои известные позиции по войне в Украине и отметит необходимость справедливого мира, основанного на международном праве, Уставе ООН и ее резолюциях. Кроме того, по словам его заместителя, Гутерриш продолжит работу по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.

Генсек ООН планирует встретиться с участвующими в саммите мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина. Большинство стран БРИКС сохраняют нейтральную позицию и не присоединяются к санкциям против России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. Он заявил, что подобные действия генсека подрывают репутацию ООН и не способствуют установлению мира. При этом в Украине обратили внимание, что Гутерриш летом отказался посещать прошедший в Швейцарии саммит мира. При этом в ООН отреагировали на критику Киева. Там заявили, что позиция ООН по войне в Украине остается неизменной, а визит на саммит БРИКС является частью "стандартной практики". Кроме того, эксперты рассказали, почему генсек ООН уехал в Казань.




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