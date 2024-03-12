Хакеры перехватили секретное письмо Путину: в нем важная дата изменения политики РФ

Украинские активисты из "Кибер Сопротивления" сломали почтовый ящик сотрудника Института научной информации по общественным наукам РФ и перехватили электронное письмо, адресованное Владимиру Путину. В нем глава Госдумы РФ Вячеслав Володин написал о плане "дезападизации" России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.



Хакеры перехватили секретное письмо Путину. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину 30 ноября 2023 года, что лишь подтверждает отсутствие сомнений в руководящих кругах РФ относительно победы Путина на президентских выборах. В перехваченном письме Володин предлагает изменить политику России после президентских выборов из-за будущих вызовов подобных к "Великой Отечественной войне" и заявляет о необходимости "дезападизации".

"Подобные шаги позволят нам трансформировать общество и двигаться к ускоренной мобилизации в послевыборный период", – пишет Вячеслав Володин.

Среди предлагаемых трансформаций Володин предлагает Путину перевести большинство сырьевых отраслей РФ в собственность государства, усилить цензуру, суверенизацию науки и решить вопросы оппозиционных движений.

Володин сослался на исследование Института научной информации РФ и указывает, что, по их данным, все больше мужчин трудоспособного возраста испытывают травму войны, а напряженность вокруг цен и зарплат растет в условиях расходов на войну в Украине.

"Это так называемая социальная энтропия, которая на самом деле является хаосом… очевидным решением будет продолжение политики экспорта хаоса за границу – то есть снятие внутреннего напряжения через внешнюю экспансию", — пишут в Институте о политике "дезападнизации".

Напомним, что выборы в России намечены на 15-17 марта 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибирский батальон прорвал российскую границу и обратился к россиянам перед выборами в России. По их словам свергнуть режим Путина "мирно не получится".

Также "Комментарии" писали, что хакеры выяснили, сколько для России стоит беспилотник Shahed-136.