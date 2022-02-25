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Хакеры положили сайт Минобороны РФ

Накануне группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России

сегодня, 14:02 comments1017
Автор:

Станислав Молчанов
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Сайт российского Министерства обороны перестал загружаться. Об этом пишет издание ТСН. 

Хакеры положили сайт Минобороны РФ

Сайт минобороны РФ не открывается

Издание пишет, что хакеры положили сайт Министерства обороны РФ. В настоящее время сайт невозможно загрузить.

В материале отмечается, что накануне группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом, но есть условие. Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие. 

Читайте также о Военном времени: какие документы нужно при себе иметь – чьи указания выполнять беспрекословно. Эксперты рассказали о правовых нюансах, как действовать в Украине, когда идет полномасштабная война. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Резников просит украинцев помочь ВСУ: как это может сделать каждый. Министр призывает украинцев распространять в соцсетях доказательства преступлений российских войск. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ato/hakery-polozhili-sayt-minoborony-rf-1988095.html
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