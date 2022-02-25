Хакеры положили сайт Минобороны РФ

Сайт российского Министерства обороны перестал загружаться. Об этом пишет издание ТСН.

Сайт минобороны РФ не открывается

Издание пишет, что хакеры положили сайт Министерства обороны РФ. В настоящее время сайт невозможно загрузить.

В материале отмечается, что накануне группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом, но есть условие. Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Резников просит украинцев помочь ВСУ: как это может сделать каждый. Министр призывает украинцев распространять в соцсетях доказательства преступлений российских войск.

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