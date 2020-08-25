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Главная Новости Мир Россия Химическое оружие "Новичок": стало известно, чем отравили Навального
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Химическое оружие "Новичок": стало известно, чем отравили Навального

С помощью такого же яда в Великобритании пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

сегодня, 11:33 comments736
Автор:

Елена Волкова

В штабе Алексея Навального рассказали о том, чем отравили российского политика в Томске и от чего он до сих пор находится в коме. По словам руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, на жизнь оппозиционера покушались с помощью яда из той же группы, что и вещество “Новичок”. Именно с его помощью в Великобритании пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Волков пишет о том, что "Новичок" - самый известный в мире ингибитор холинэстеразы. Год назад вещества нервно-паралитического действия запретили использовать во всем мире и признали химическим оружием. 

Химическое оружие "Новичок": стало известно, чем отравили Навального

Отметим, что Навальный сейчас находится на лечении в немецкой клинике “Шарите”, специалисты которой также убеждены, что политика отравили. А вот российские коллеги по-прежнему уверяют, что следов яда в крови Навального нет, а случившееся с ним - результат критически низкого уровня глюкозы в крови, от чего наступает кома.

Напомним, попутчик Алексея Навального,  летевший на самолете рейсом “Томск-Москва”, опубликовал видео, на котором слышно, как  оппозиционер кричал от боли. На записи слышны громкие, душераздирающие крики Алексея Навального, который до этого пил чай в аэропорту. Якобы после него оппозиционеру и стало плохо.


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