Хитрый план против Украины: в США раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

Российский диктатор Владимир Путин использовал встречу с одиозным премьер-министром Словакии Робертом Фицо для продвижения кампании подрыва единства западных союзников в поддержке Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Американские эксперты напомнили, что поездка словацкого премьера стала третьим визитом чиновника Европейского Союза в Россию с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В Институте также напомнили, что последний раз Путин и Фицо встречались в 2016 году.

"ISW продолжает считать, что Кремль развивает отношения с отдельными членами Запада и НАТО, чтобы использовать их для углубления расколов на Западе и подрыва поддержки Украины", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы решить вопрос поставки газа через украинскую территорию. Впрочем, как отметил политолог Петр Олещук, альтернативных украинскому пути нет.

"Следовательно, Фицо ожидает, что бункерный как-то нажмет на Украину, и та согласится. А как тот может давить? Ну явно не резолюциями Совбеза ООН и не решениями международных судов. То есть других вариантов, кроме как того, что Фицо просил бункреного активизировать террористические акты против гражданских украинцев, просто нет и быть не может", — подчеркнул эксперт.

Конечно, говорит Олещук, сами россияне это зафиксируют и добавят к папке "Фицо", среди прочего компромата.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Европарламенте отреагировали на визит Фицо к Путину.



