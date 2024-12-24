Хитрый план против Украины: в США раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин использовал встречу с одиозным премьер-министром Словакии Робертом Фицо для продвижения кампании подрыва единства западных союзников в поддержке Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников
Американские эксперты напомнили, что поездка словацкого премьера стала третьим визитом чиновника Европейского Союза в Россию с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
В Институте также напомнили, что последний раз Путин и Фицо встречались в 2016 году.
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы решить вопрос поставки газа через украинскую территорию. Впрочем, как отметил политолог Петр Олещук, альтернативных украинскому пути нет.
Конечно, говорит Олещук, сами россияне это зафиксируют и добавят к папке "Фицо", среди прочего компромата.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Европарламенте отреагировали на визит Фицо к Путину.
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