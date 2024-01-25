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Хочет ли Путин переговоров с США по Украине: Bloomberg сообщил инсайд из Кремля

Российский диктатор посылает сигналы в Вашингтон о готовности к переговорам о войне в Украине

сегодня, 22:29
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский диктатор Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Об этом со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, пишет издание Bloomberg, передает портал "Комментарии".

Хочет ли Путин переговоров с США по Украине: Bloomberg сообщил инсайд из Кремля

Путин намекает, что готов к переговорам. Фото из открытых источников

Источники рассказали, что в прошлом месяце послание от Путина через посредника передали в Вашингтон. Имя посредника Bloomberg не назвал.

Агентство отмечает, что российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.

В комментарии Bloomberg Песков заявил, что Россия "была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию в Украине", но хочет достигнуть всех своих целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-25/russia-ukraine-putin-signals-interest-in-discussing-end-to-war?srnd=premium-europe
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