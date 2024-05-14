Ходорковский рассказал, что украинцы его ненавидят и объяснил почему

По словам бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского, в социальных сетях он столкнулся с ненавистью украинцев из-за того, что отказался воевать в добровольческих формированиях, таких как например "Российский добровольческий корпус".

Михаил Ходорковский

Как заявил Ходорковский, для многих украинцев, он является просто очередным россиянином, который напал на их страну. При этом бывший олигарх посетовал на то, что якобы украинцы не уважают его "усилия" относительно критики российских властей.

"Мы сильно ничего не изменим, если возьмем оружие. Кроме того, я не очень хорошо стреляю", — подчеркнул Ходорковский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что у российского оппозиционера Ильи Пономарева кардинально противоположное мнение. По его словам, наоборот нужно брать в руки оружие и таким образом менять власть в России. При этом он уверен, что нельзя прийти к изменениям без "кровопролитных процессов". По его словам, еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он думал, что это возможно. Но теперь убежден в обратном. При этом Пономарев подчеркнул, что несколько тысяч хорошо вооруженных и мотивированных россиян спокойно могут дойти до Москвы, не встретив сопротивления. Он добавил, что украинцы не могут выполнить всю работу за россиян, поэтому им тоже нужно действовать.

Также Илья Пономарев выразил уверенность, что война в Украине может закончится только в Москве ликвидацией российского диктатора Владимира Путина и всей его системы. И мы, Съезд народных депутатов, делаем все, чтобы донести эту мысль до политиков на Западе, добавил российский оппозиционер.



