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В российской оппозиции рассказали, как закончить войну. Неожиданный ответ

Война, которая идет в Украине, может закончится только в Москве, заявил российский оппозиционер Илья Пономарев. По его словам, чтобы прекратить войну нужна ликвидация диктатора Владимира Путина и его системы

сегодня, 17:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил российский оппозиционер Илья Пономарев, российская система власти при диктаторе Владимире Путине — это корпорация, то есть фашизм.

В российской оппозиции рассказали, как закончить войну. Неожиданный ответ

Илья Пономарев

"Это его мечта, которою он воплотил в реальность",
— отметил российский политик.

По его словам, в России общество поделено на три группы: акционеры, топ-менеджеры и обслуживающий персонал. Как считает Пономарев, так российским властям проще управлять массами.

"А население временно оккупированных территорий для Путина просто пушечное мясо. На уровне зэков. Кроме Крыма. Крым — отдельная тема. Если Крым будет потерян Путин у власти не удержится",
- заявил Пономарев.

При этом российский политик подчеркнул, что главное — это стратегия победы Украины. И эта стратегия, по его мнению, пока не просвечивается.

"Убежден, что эта война может закончится только в Москве ликвидацией Путина и всей его системы. И мы, Съезд народных депутатов, делаем все, чтобы донести эту мысль до политиков на Западе",
— подытожил Пономарев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Иль Пономарева, в России нельзя прийти к изменениям без "кровопролитных процессов". По его словам, еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он думал, что это возможно. Но теперь убежден в обратном. При этом он подчеркнул, что несколько тысяч хорошо вооруженных и мотивированных россиян спокойно могут дойти до Москвы, не встретив сопротивления. По его словам, Пригожин продемонстрировал часть концепции, которая касалась марша на Москву, а товарищи из Таджикистана продемонстрировали часть концепции, которая касается занятия Москвы. Он добавил, что украинцы не могут выполнить всю работу за россиян, поэтому им тоже нужно действовать.





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Источник: https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid0K3UM4BXEiNGoEnvd7H9SrmsSfZBEnGnsk9FVH4vNa4HWji5grYLwA8oQ82xLm8rGl
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