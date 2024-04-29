В российской оппозиции рассказали, как закончить войну. Неожиданный ответ

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Ткачик Олеся
Как сообщил российский оппозиционер Илья Пономарев, российская система власти при диктаторе Владимире Путине — это корпорация, то есть фашизм.
Илья Пономарев
По его словам, в России общество поделено на три группы: акционеры, топ-менеджеры и обслуживающий персонал. Как считает Пономарев, так российским властям проще управлять массами.
При этом российский политик подчеркнул, что главное — это стратегия победы Украины. И эта стратегия, по его мнению, пока не просвечивается.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Иль Пономарева, в России нельзя прийти к изменениям без "кровопролитных процессов". По его словам, еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он думал, что это возможно. Но теперь убежден в обратном. При этом он подчеркнул, что несколько тысяч хорошо вооруженных и мотивированных россиян спокойно могут дойти до Москвы, не встретив сопротивления. По его словам, Пригожин продемонстрировал часть концепции, которая касалась марша на Москву, а товарищи из Таджикистана продемонстрировали часть концепции, которая касается занятия Москвы. Он добавил, что украинцы не могут выполнить всю работу за россиян, поэтому им тоже нужно действовать.
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