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Ходорковскому и компании предложили скинуться и убрать Путина

В 1944 году немецкие генералы таким образом пытались ликвидировать Гитлера

сегодня, 18:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оппозиционеры могут внести свой вклад в то, что война в Украине вскоре прекратится. Стоит всего лишь объявить награду за голову русского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом на Конгрессе свободной России заявил депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда.

Ходорковскому и компании предложили скинуться и убрать Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нардеп напомнил историю, в которой есть один фрагмент о том, что в 1944 году уже подобное пытались провернуть немецкий генералы, которые хотели ликвидировать Гитлера. Воспользоваться шансом куда более удачно теперь могут Михаил Ходорковский и другие оппозиционные бизнесмены.

Дунда отметил, что ему часто задают вопрос о том, есть ли в России оппозиция и, если есть, то на что способны российские оппозиционеры, чтобы помочь Украине прекратить войну, которую развязал Путин. В 1944 году немецкий генералы пытаясь убрать Гитлера. То же самое могут предпринять сегодня российские оппозиционеры. И, если убить вряд ли получится, потому что у Путина очень хорошая охрана, то можно, как минимум создать фонд и копить деньги. Эти средства пошли бы на юридическую поддержку будущих судебных процессов, как максимум — на финансирование инсургентов. Если российские оппозиционеры пойти на такой шаг, то этим они докажут, что готовы реальными делами добиться смены режима в России, а не просто говорить об этом.

Политик подчеркнул, бизнесмены Ходорковский, Каспаров и другие – кроме слов и форумов могли бы сделать большое дело и войти в историю.

Также "Комментарии" писали – Владимир Путин испугался "антироссийского анклава" в Украине: как понять новое заявление диктатора.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y9SrUT6ZGEc&feature=youtu.be
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