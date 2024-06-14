Хотят ли россияне войны из США: соцопрос показал шокирующие результаты

57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны.

Россияне готовятся к войне со Штатами. Фото из открытых источников

Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян.

Согласно результатам опроса, основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Сообщается, что в победе РФ или коалиции с участием РФ уверены 64% россиян. В победе США и коллективного Запада убеждены только 6% россиян. Еще 18% полагают, что ни одна из сторон не сможет победить в глобальном противостоянии.

Как отмечают социологи, о победе России в мировой войне чаще всего заявляют россияне без высшего образования, малоимущие и жители малых городов.

В то же время, подавляющее большинство россиян (76%) не поддерживают применение ядерного оружия, даже если оно понадобится для победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.