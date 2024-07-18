Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что переизбранная главой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о планах создать европейский оборонный союз, нацелена на перехват Еврокомиссией у правительств европейских государств контроля над их военно-промышленным комплексом.

Урсула фон дер Ляйен

По его мнению, глава Еврокомиссии сделала шаг к созданию собственной спецслужбы Евросоюза, которая займется "защитой демократии" и будет подчинена Брюсселю.

До этого спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что желание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен придать Евросоюзу военную окраску путем создания оборонного союза противоречит направлению ЕС.

По его словам, это якобы подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, а также на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в рамках внешней политики Евросоюза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе указала, что следующие пять лет обещает сосредоточиться на создании общего оборонного союза ЕС. Это предусматривает, в частности, поддержку и координацию усилий по укреплению оборонно-промышленной базы, инноваций и единого рынка.

Она также подтвердила планы по созданию в Еврокомиссии должности еврокомиссара по вопросам обороны. Кроме того, фон дер Ляйен хочет изменить правила государственных закупок, чтобы предоставить преимущество "европейским продуктам в государственных закупках для определенных стратегических секторов".

Также фон дер Ляйен рассказала, кто в Европе подыгрывает Путину.



