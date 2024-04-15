Идет колоссальный объем воды. В Кургане призвали к немедленной эвакуации

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что "голова паводка" с колоссальным объемом воды на реке Тобол находится в 10 км от Кургана и движется на город. Об этом Шумков написал в Telegram-канале.

Паводок в России

"Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу", — заявил глава российского региона.

Шумков также добавил, что отрезанными уже оказался микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово. Также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество садовых и дачных некоммерческих товариществ.

В связи с этим губернатор области призвал жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ до дамбы немедленно эвакуироваться. По его словам, существует вероятность отрезания дорог водой в низменностях, из-за чего эвакуация может быть затруднена.

"Это не просто паводок, это реальная угроза! А потому увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым. Собирайте документы и ценные вещи. Вывозите либо поднимайте на верхний уровень ваше имущество. И покидайте ваши дома и дачи немедленно", — подчеркнул Шумков.

Для проведения эвакуации с правобережья Кургана сформирована и отправлена к месту событий очередная совместная группа сотрудников российских МВД, МЧС и органов местного самоуправления, сообщил глава региона. Он призвал людей выполнять все требования спасателей.

"Не нужно с ними ругаться, убегать или прятаться, а также возвращаться обратно после их ухода. Они делают эту работу круглосуточно, в том числе в свое личное время, чтобы вы могли выехать с подтапливаемых или затапливаемых территорий", — заявил губернатор страны-агрессора.

По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля подъем воды в Тоболе рядом с Курганом и ниже по течению продолжится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ Оренбург продолжает идти под воду.



