Идет колоссальный объем воды. В Кургане призвали к немедленной эвакуации

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что "голова паводка" с колоссальным объемом воды на реке Тобол находится в 10 км от Кургана и движется на город. Об этом Шумков написал в Telegram-канале.
Паводок в России
Шумков также добавил, что отрезанными уже оказался микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово. Также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество садовых и дачных некоммерческих товариществ.
В связи с этим губернатор области призвал жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ до дамбы немедленно эвакуироваться. По его словам, существует вероятность отрезания дорог водой в низменностях, из-за чего эвакуация может быть затруднена.
Для проведения эвакуации с правобережья Кургана сформирована и отправлена к месту событий очередная совместная группа сотрудников российских МВД, МЧС и органов местного самоуправления, сообщил глава региона. Он призвал людей выполнять все требования спасателей.
По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля подъем воды в Тоболе рядом с Курганом и ниже по течению продолжится.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ Оренбург продолжает идти под воду.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!