Оренбург в России все больше рискует повторить судьбу затопленной мифической Атлантиды. Российские власти ничего не могут поделать с паводком, город уходит под воду из-за критического уровня воды в реке Урал. Как передает портал "Комментарии", о плачевной ситуации продолжают сообщать российские пропагандистские СМИ.

Оренбург в России. Фото: из открытых источников

Сообщается, что утром 13 апреля вода за четыре часа прибавила девять сантиметров – дойдя до отметки 1180 см. Хотя "красным" считается показатель в 930 см. К полудню река разрослась еще на три см ввысь, дойдя до уровня 1183 см. В отдельных частях города продолжается эвакуация, а всего в регионе затопило более 12 тысяч домов и 17 тысяч приусадебных участков, говорят в России.

В некоторых частях Оренбурга вода "валит" дома. Обрушение стены фиксируют в доме-четырехэтажке, расположенной по улице Потехина, 35. Также заметны провалы грунтов. Самые масштабные затопления по состоянию на 13 апреля — в микрорайоне Овчинный городок (СНТ "Березка"), СНТ "Росинка" (в поселке Весенний 2), под воду уже ушла остановка на улице Белявской. Также сильно топит село имени 9 Января в Оренбургском районе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Томской области России сильно поднялся уровень воды в реке Томь, в результате чего затоплены дороги и дома в селах под облцентром, также затоплены дома в соседней Кемеровськой области РФ.

Также сообщается, что частично затопило поселок Усть-Кабырза в соседней Кемеровской области РФ − под водой оказались 44 домовладения, более 70 человек вывезли в пункты временного размещения.

Также издание "Комментарии" сообщало – Оренбург идет под воду: у Путина разводят руками и говорят, что прогнозы неутешительны.



