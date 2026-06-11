Чемпионат мира по футболу, стартующий 11 июня в США, Канаде и Мексике, еще до начала очутился в центре масштабной информационной кампании со стороны прокремлевских сетей. По данным "Агентства", накануне турнира в социальных платформах X и TikTok резко возросла активность дезинформационной структуры "Матрешка", распространяющая сфабрикованные видео и изображения на политическую тематику.

Фото: из открытых источников

Фоном для этой волны стало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, не направил приглашение Владимиру Путину на футбольное событие. На этом фоне в сети начали появляться фейковые сюжеты, касающиеся как самого турнира, так и международной политики. В частности, распространялись вымышленные истории о якобы подготовке акций протеста со стороны украинских активистов, инциденты с участием беженцев, а также ложные сообщения о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому было отказано в участии в церемонии открытия.

Впоследствии фокус информационных атак сместился на Францию и ее президента Эммануэля Макрона. В соцсетях начали циркулировать поддельные обложки медиа и смонтированные видео, где известным футболистам приписывали призывы к бойкоту французской сборной, а саму страну обвиняли в вымышленной выгоде от международных конфликтов.

Параллельно подобные нарративы начали появляться и у отдельных российских пропагандистских медиа. В их материалах чемпионат мира описывался как чрезмерно коммерциализированное, политизированное и логистически сложное мероприятие. В то же время упоминалось, что еще раньше Трамп допускал возможность приглашения Путина на турнир, а после встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино отмечал, что участие главы Кремля могло бы зависеть от международной ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговорный процесс между Украиной, США и Россией сейчас фактически приостановлен. По словам бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, главная причина этого заключается в том, что американские переговорщики Стивен Виткофф и Джаред Кушнер сейчас полностью сосредоточены на урегулировании ситуации вокруг Ирана.