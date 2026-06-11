Ігнорування Путіна спричинить страшний хаос для Трампа: розкрито задум Кремля

Чемпіонат світу з футболу, який стартує 11 червня у США, Канаді та Мексиці, ще до початку опинився в центрі масштабної інформаційної кампанії з боку прокремлівських мереж. За даними "Агентства", напередодні турніру в соціальних платформах X і TikTok різко зросла активність дезінформаційної структури "Матрьошка", яка поширює сфабриковані відео та зображення на політичну тематику.

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Фоном для цієї хвилі стало повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, не направив запрошення Володимиру Путіну на футбольну подію. На цьому тлі у мережі почали з’являтися фейкові сюжети, які стосувалися як самого турніру, так і міжнародної політики. Зокрема, поширювалися вигадані історії про нібито підготовку акцій протесту з боку українських активістів, інциденти за участю біженців, а також неправдиві повідомлення про те, що українському президенту Володимиру Зеленському відмовили в участі в церемонії відкриття.

Згодом фокус інформаційних атак змістився на Францію та її президента Еммануеля Макрона. У соцмережах почали циркулювати підроблені обкладинки медіа й змонтовані відео, де відомим футболістам приписували заклики до бойкоту французької збірної, а саму країну звинувачували у вигаданій вигоді від міжнародних конфліктів.

Паралельно подібні наративи почали з’являтися і в окремих російських пропагандистських медіа. У їхніх матеріалах чемпіонат світу описувався як надмірно комерціалізований, політизований і логістично складний захід. Водночас згадувалося, що ще раніше Трамп допускав можливість запрошення Путіна на турнір, а після зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно зазначав, що участь глави Кремля могла б залежати від міжнародної ситуації.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговорний процес між Україною, США та Росією наразі фактично призупинений. За словами колишнього спецпосланця президента США з питань України Кіта Келлога, головна причина цього полягає в тому, що американські переговорники Стівен Віткофф та Джаред Кушнер зараз повністю зосереджені на врегулюванні ситуації довкола Ірану.