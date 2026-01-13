Имперские амбиции на грани провала: как война в Украине и провалы союзников бьют по Путину

Российский диктатор Владимир Путин сталкивается с нарастающим кризисом сразу на двух направлениях – в войне против Украины и в международной политике. Его громкие обещания "сделать это снова" и повторить советский военный триумф на Западе пока реализуются лишь частично, отмечает Politico.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Полномасштабная война длится уже 1418 дней, превзойдя по продолжительности оборону Москвы во время Второй мировой войны. При этом Россия смогла захватить лишь часть украинской территории, а потери среди российских военных, по оценкам, достигли около 1,1 млн человек. Украинские удары по приграничным районам привели к масштабным отключениям электроэнергии – без света в Белгородской области остались около 600 тысяч человек.

На фоне затянувшихся боевых действий разрушается и международная сеть союзников, которую Кремль выстраивал десятилетиями. В 2024 году Москва потерпела стратегическое поражение на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии. В Южной Америке США взяли под контроль ситуацию в Венесуэле, а Россия оказалась неспособной повлиять даже на инцидент с захватом нефтяного танкера под своим флагом.

"Еще хуже то, что, несмотря на застревание Москвы в Украине, ее глобальная сеть союзников разваливается", — пишет издание, указывая на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

Провоенный блогер Максим Калашников резюмировал происходящее фразой: "Целая эпоха подходит к концу". Сам Путин традиционно избегает личных комментариев по поводу неудач, предпочитая делегировать плохие новости подчиненным.

В то же время Кремль продолжает демонстрировать силу – в частности, запуском гиперзвуковой ракеты "Орешник" по Украине.

По словам экс-дипломата Бориса Бондарева, даже в условиях ослабления Россия будет стремиться выглядеть доминирующей. Однако, как отмечает Politico, ни Иран, ни Венесуэла никогда не были для Москвы настоящими союзниками и не рассчитывают на ее защиту в критический момент.

