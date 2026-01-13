logo_ukra

Імперські амбіції на межі провалу: як війна в Україні та провали союзників б'ють по Путіну

Politico пише про те, що через 1418 днів бойових дій Кремль втрачає позиції не лише на фронті, а й на світовій арені

13 січня 2026, 10:34
Російський диктатор Володимир Путін стикається з наростаючою кризою одразу на двох напрямках – у війні проти України та у міжнародній політиці. Його гучні обіцянки "зробити це знову" та повторити радянський військовий тріумф на Заході поки що реалізуються лише частково, зазначає Politico.

Імперські амбіції на межі провалу: як війна в Україні та провали союзників б'ють по Путіну

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Повномасштабна війна триває вже 1418 днів, перевершивши за тривалістю оборону Москви під час Другої світової війни. При цьому Росія спромоглася захопити лише частину української території, а втрати серед російських військових, за оцінками, досягли близько 1,1 млн осіб. Українські удари по прикордонних районах призвели до масштабних відключень електроенергії – без світла у Білгородській області залишилося близько 600 тисяч людей.

На тлі бойових дій, що тривали, руйнується і міжнародна мережа союзників, яку Кремль вибудовував десятиліттями. У 2024 році Москва зазнала стратегічної поразки на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії. У Південній Америці США взяли під контроль ситуацію у Венесуелі, а Росія виявилася нездатною вплинути навіть на інцидент із захопленням нафтового танкера під своїм прапором.

"Ще гірше те, що, незважаючи на застрягання Москви в Україні, її глобальна мережа союзників розвалюється", — пише видання, вказуючи на тиск з боку президента США Дональда Трампа.

Провоєнний блогер Максим Калашніков резюмував те, що відбувається, фразою: "Ціла епоха добігає кінця". Сам Путін традиційно уникає особистих коментарів щодо невдач, воліючи делегувати погані новини підлеглим.

Водночас, Кремль продовжує демонструвати силу – зокрема, запуском гіперзвукової ракети "Горішник" по Україні.

За словами екс-дипломата Бориса Бондарєва, навіть в умовах ослаблення Росія прагнутиме виглядати домінуючою. Однак, як зазначає Politico, ні Іран, ні Венесуела ніколи не були для Москви справжніми союзниками і не розраховують на її захист у критичний момент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи вдасться домовитися про мир для України до кінця зими: екс-глава МЗС дав пряму відповідь.




Джерело: https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-ukraine-venezuela-iran-power-project-faces/
