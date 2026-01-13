Імперські амбіції на межі провалу: як війна в Україні та провали союзників б'ють по Путіну

Російський диктатор Володимир Путін стикається з наростаючою кризою одразу на двох напрямках – у війні проти України та у міжнародній політиці. Його гучні обіцянки "зробити це знову" та повторити радянський військовий тріумф на Заході поки що реалізуються лише частково, зазначає Politico.

Повномасштабна війна триває вже 1418 днів, перевершивши за тривалістю оборону Москви під час Другої світової війни. При цьому Росія спромоглася захопити лише частину української території, а втрати серед російських військових, за оцінками, досягли близько 1,1 млн осіб. Українські удари по прикордонних районах призвели до масштабних відключень електроенергії – без світла у Білгородській області залишилося близько 600 тисяч людей.

На тлі бойових дій, що тривали, руйнується і міжнародна мережа союзників, яку Кремль вибудовував десятиліттями. У 2024 році Москва зазнала стратегічної поразки на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії. У Південній Америці США взяли під контроль ситуацію у Венесуелі, а Росія виявилася нездатною вплинути навіть на інцидент із захопленням нафтового танкера під своїм прапором.

"Ще гірше те, що, незважаючи на застрягання Москви в Україні, її глобальна мережа союзників розвалюється", — пише видання, вказуючи на тиск з боку президента США Дональда Трампа.

Провоєнний блогер Максим Калашніков резюмував те, що відбувається, фразою: "Ціла епоха добігає кінця". Сам Путін традиційно уникає особистих коментарів щодо невдач, воліючи делегувати погані новини підлеглим.

Водночас, Кремль продовжує демонструвати силу – зокрема, запуском гіперзвукової ракети "Горішник" по Україні.

За словами екс-дипломата Бориса Бондарєва, навіть в умовах ослаблення Росія прагнутиме виглядати домінуючою. Однак, як зазначає Politico, ні Іран, ні Венесуела ніколи не були для Москви справжніми союзниками і не розраховують на її захист у критичний момент.

