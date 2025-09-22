Спикер кремлевского правителя Дмитрий Песков отверг обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями, назвав эти претензии "пустыми" и "безосновательными". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, традиционно поддерживающие официальную позицию Кремля.

Песков в своем комментарии заявил, что российские военные летают "строго в рамках международных правил", особенно подчеркивая соблюдение норм во время полетов. Эта позиция стала ответом на недавние заявления Таллина, выразившего резкую критику из-за инцидента с тремя российскими истребителями МиГ-31, которые 19 сентября без разрешения на 12 минут проникли в воздушное пространство Эстонии.

Правительство Эстонии назвал этот инцидент "беспрецедентно дерзким" и обратилось к международному сообществу с требованием усилить политическое и экономическое давление на Россию. После этого эстонская сторона инициировала консультации с НАТО по статье 4 Североатлантического договора, которая предусматривает обсуждение вопросов, связанных с безопасностью участников альянса.

Министерство обороны РФ также быстро отреагировало на обвинения, отрицая факт нарушения воздушных границ Эстонии. В официальном заявлении российского ведомства утверждалось, что истребители МиГ-31 пролетали над нейтральными водами Балтийского моря, не отклоняясь от определенного маршрута и не нарушая государственные границы других стран.

Таким образом, официальная Москва продолжает настаивать на своей невиновности, отвергая любые претензии, связанные с нарушением международного права. Однако инцидент вызвал новый виток напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО, особенно граничащими с РФ.

