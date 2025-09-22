Речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков відкинув звинувачення Естонії щодо порушення її повітряного простору російськими винищувачами, назвавши ці претензії "порожніми" та "безпідставними". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, які традиційно підтримують офіційну позицію Кремля.

Фото: з відкритих джерел

Пєсков у своєму коментарі заявив, що російські військові літають "суворо у межах міжнародних правил", особливо підкреслюючи дотримання норм під час польотів. Ця позиція стала відповіддю на недавні заяви Таллінна, який висловив різку критику через інцидент із трьома російськими винищувачами МіГ-31, які 19 вересня без дозволу на 12 хвилин проникли в повітряний простір Естонії.

Уряд Естонії назвав цей інцидент "безпрецедентно зухвалим" і звернувся до міжнародної спільноти з вимогою посилити політичний і економічний тиск на Росію. Після цього естонська сторона ініціювала консультації з НАТО за статтею 4 Північноатлантичного договору, що передбачає обговорення питань, пов’язаних із безпекою учасників альянсу.

Міністерство оборони РФ також швидко відреагувало на звинувачення, заперечуючи факт порушення повітряних кордонів Естонії. У офіційній заяві російського відомства стверджувалося, що винищувачі МіГ-31 пролітали над нейтральними водами Балтійського моря, не відхиляючись від визначеного маршруту та не порушуючи державних кордонів інших країн.

Таким чином, офіційна Москва продовжує наполягати на своїй невинуватості, відкидаючи будь-які претензії, пов’язані з порушенням міжнародного права. Проте інцидент викликав новий виток напруженості у відносинах між Росією та країнами НАТО, особливо тими, що межують із РФ.

