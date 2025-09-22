logo_ukra

BTC/USD

112949

ETH/USD

4192.51

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Інцидент з винищувачами над Естонією: Пєсков шокував усіх нахабним виправданням
commentss НОВИНИ Всі новини

Інцидент з винищувачами над Естонією: Пєсков шокував усіх нахабним виправданням

Речник Кремля Дмитро Пєсков передбачувано заперечив причетність російських винищувачів до порушення повітряного простору Естонії.

22 вересня 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков відкинув звинувачення Естонії щодо порушення її повітряного простору російськими винищувачами, назвавши ці претензії "порожніми" та "безпідставними". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, які традиційно підтримують офіційну позицію Кремля.

Інцидент з винищувачами над Естонією: Пєсков шокував усіх нахабним виправданням

Фото: з відкритих джерел

Пєсков у своєму коментарі заявив, що російські військові літають "суворо у межах міжнародних правил", особливо підкреслюючи дотримання норм під час польотів. Ця позиція стала відповіддю на недавні заяви Таллінна, який висловив різку критику через інцидент із трьома російськими винищувачами МіГ-31, які 19 вересня без дозволу на 12 хвилин проникли в повітряний простір Естонії.

Уряд Естонії назвав цей інцидент "безпрецедентно зухвалим" і звернувся до міжнародної спільноти з вимогою посилити політичний і економічний тиск на Росію. Після цього естонська сторона ініціювала консультації з НАТО за статтею 4 Північноатлантичного договору, що передбачає обговорення питань, пов’язаних із безпекою учасників альянсу.

Міністерство оборони РФ також швидко відреагувало на звинувачення, заперечуючи факт порушення повітряних кордонів Естонії. У офіційній заяві російського відомства стверджувалося, що винищувачі МіГ-31 пролітали над нейтральними водами Балтійського моря, не відхиляючись від визначеного маршруту та не порушуючи державних кордонів інших країн.

Таким чином, офіційна Москва продовжує наполягати на своїй невинуватості, відкидаючи будь-які претензії, пов’язані з порушенням міжнародного права. Проте інцидент викликав новий виток напруженості у відносинах між Росією та країнами НАТО, особливо тими, що межують із РФ.

Як вже писали "Коментарі", сучасна Росія перебуває у значно гіршому економічному стані, ніж Радянський Союз перед розпадом, при цьому вже кілька років веде повномасштабну війну проти України, заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини