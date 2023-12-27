Россия и Индия планируют совместное производство в области военных технологий. Об этом пишет издание Reuters, передает портал "Комментарии".

Индия и Россия сближаются. Фото из открытых источников

Как пишет издание, Россия и Индия достигли существенного прогресса в переговорах по совместному производству военной техники. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с индийским министром иностранных дел Субрахманьямом Джайшанкаром. Встреча должностных лиц проходила в Москве.

Соратник российского диктатора заявил, что сотрудничество Индии и РФ в военной сфере будет носить "стратегический характер".

Сергей Лавров убежден, что такое сотрудничество "соответствует интересам обеих стран", а также будет "способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте".

По словам российского министра, "РФ уважает желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники".

Кроме того Сергей Лавров отметил, что Москва готова поддержать желание Нью-Дели производить на своей территории необходимые ей товары военного назначения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не отстроить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".

