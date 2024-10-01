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Индия может поставлять военную продукцию РФ: хочет оказать «ответную услугу»

Индия может начать поставлять РФ беспилотные бомбардировщики

сегодня, 10:20
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Ткачик Олеся

Индия может реализовать поставки своей военной продукции России, в том числе первый разработанный в стране беспилотный бомбардировщик 200B. В частности, об этом российскому ТАСС сообщил генеральный директор компании — производителя дронов FWDA (Flying Wedge Defense & Aerospace Technologies) Сухас Теджасканда.

Индия может поставлять военную продукцию РФ: хочет оказать «ответную услугу»

Индия и Россия

При этом Теджасканда назвал Россию другом и добавил, что относится к стране с большим уважением.

"Обе страны уже разработали совместно несколько ракет, не только летательные аппараты. Я считаю, что теперь Индия может экспортировать [продукцию] в Россию, также во время непростой ситуации, чтобы оказать ответную услугу", — сказал Теджасканда.

Известно, что индийский беспилотный бомбардировщик 200B совершил свой первый полет 3 сентября. Аппарат полностью разработали в Индии. Его длина составляет 3,5 метра, а размах крыльев — 5 метров. Бомбардировщик может перевозить до 30 килограмм груза.

Помимо этого, известно, что в июне кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в приоритетном порядке должна нарастит поставки в зону "специальной военной операции" беспилотных летательных аппаратов, комплексов контрбатарейной борьбы и других систем поражения.

Портал "Комментарии" рассказывал, что в сентябре Путин заявил о том, Россия планирует существенно увеличить производство беспилотных летательных аппаратов в рамках войны против Украины. Путин отметил, что в прошлом году российские военные якобы получили более 140 тысяч беспилотных аппаратов, изготовленных в России. По его словам, в текущем году производство беспилотников планируют увеличить почти в десять раз.






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Источник: https://tass.ru/ekonomika/22004477
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