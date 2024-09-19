Россия планирует существенно увеличить производство беспилотных летательных аппаратов в рамках войны против Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, для этого страна намерена создать около пятидесяти специализированных центров, передает "Интерфакс".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин отметил, что в прошлом году российские военные якобы получили более 140 тысяч беспилотных аппаратов, изготовленных в России. По его словам, в текущем году производство беспилотников планируют увеличить почти в десять раз.

"В этом году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера", – добавил глава Кремля.



Кроме того, Путин сообщил о расширении ассортимента беспилотных систем и развитии новых типов вооружения, включая безэкипажные катера. Он подчеркнул, что основной задачей является производство широкого спектра беспилотников и скорейший запуск серийного выпуска.

Проектирование, испытание и массовое производство дронов планируется осуществлять на базе специализированных научно-производственных центров, созданных до 2030 года. По плану таких центров будет 48, и они будут размещаться в разных регионах России.

"К 2030 году в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", – рассказал диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские дроны достали Путина . Кремлевский диктатор Владимир Путин призвал искать средства поражения украинских беспилотников, позволяющих обезопасить объекты военной и гражданской инфраструктуры на территории России. В частности, об этом он сказал в Санкт-Петербурге, где проходит заседание Военно-промышленной комиссии РФ.

