Индия и Россия заключили рекордное соглашение по поставкам нефти в истории стран. Российская государственная компания "Роснефть" договорилась поставлять индийскому нефтепереработчику Reliance около 500 тысяч баррелей сырой нефти в день. Это самый большой контракт между этими странами, объем которого оценивается в 13 миллиардов долларов ежегодно. Это 10-летнее соглашение составляет 0,5% мировых поставок нефти.

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото из открытых источников

Как сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники, согласно условиям соглашения, объемы поставки компании "Роснефть" будут ежемесячно составлять примерно 20-21 танкер сырой нефти типа Aframax (грузочностью 80-100 тысяч тонн). Также предусмотрена поставка трех грузов мазута по 100 тысяч тонн каждый. Поставки продлятся 10 лет с возможностью продления еще на десятилетие.

Индия, являющаяся третьим в мире импортером энергоресурсов, стала крупнейшим покупателем российской нефти после того, как Евросоюз ввел санкции против Москвы в ответ на ее вторжение в Украину. В настоящее время доля российской нефти в энергетическом импорте Индии превышает треть.

Крупнейший частный нефтепереработчик Индии Reliance уже импортировал в среднем 405 тысяч баррелей российской нефти в сутки с начала 2024 года, что значительно превышает показатели предыдущих лет.

Как указывает Reuters, из-за международных санкций российская нефть продается со скидкой 3-4 доллара за баррель по сравнению с конкурентами. Это сделало ее выгодным ресурсом для индийских нефтепереработчиков, которые продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на международное давление вызванное российским вторжением в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония может похоронить крупный проект Путина.

Также "Комментарии" писали, что Индия отказывается от российского оружия.