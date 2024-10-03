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Индия жестко предупредила Россию: от какого шага ее предостерегла

В Индии предостерегли Россию от использования ядерного оружия и указали с какими последствиями она столкнется, если пойдет на такой шаг

сегодня, 15:48 comments1538
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Ткачик Олеся

Бывший посол Индии в России, экс-замглавы внешнеполитического ведомства страны Канвал Сибал заявил, что если Москва решится на применение ядерного орудия, то неминуемо столкнется с давлением Глобального юга.

Индия жестко предупредила Россию: от какого шага ее предостерегла

Индия и Россия

"Цена, которую ей придется заплатить за разрыв своих связей с Глобальным югом по всем направлениям, в том числе и на экономическом фронте, будет очень высокой. Россия, которая уже находится под давлением Запада, столкнется с давлением и со стороны Глобального юга", — заявил Сибал.

Дипломат подчеркнул, что любая страна, которая применит ядерное оружие станет международным изгоем. Впрочем, по мнению Сибала, Кремль вряд ли пойдет на то, чтобы использовать ядерное оружие. По его мнению, РФ хочет избежать риска превращения в международного изгоя.

Помимо этого, Сибал прокомментировал также изменение ядерной доктрины РФ.

Индийский дипломат заявил, что якобы ситуация вокруг ядерной доктрины зрела давно и все же возникла "не на пустом месте". По его словам, "конфликт" в Украине приобретает все более опасные масштабы. Он также заявил, что страны Запада предоставляют Киеву все больше "мощного оружия" и якобы таким образом пытаются проверить "красные линии" Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России решили изменить ядерную доктрину. Кремлевский диктатор Владимир Путин лично пригрозил западным государствам ядерным ударам, если Украина будет бить по территории РФ британскими или американскими ракетами. По мнению экспертов, такое заявление было сделано именно для того, чтобы напугать Байдена, и он отказался давать Украине разрешение бить по России. Кроме того, разведка США заявила , что если США и их союзники позволят Украине совершать дальнобойные удары по территории РФ, Кремль может прибегнуть к более жестким ответным действиям. При этом в Совфеде подчеркнули, что якобы именно Запад спровоцировал РФ на изменение ядерной доктрины.




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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7199026?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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