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Иностранные авиакомпании резко начали отменять свои рейсы в РФ: детали

Крушение самолета в Казахстане заставило многие авиакомпании задуматься о безопасности рейсов в РФ

сегодня, 12:44
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Кравцев Сергей

27 декабря сразу несколько российских аэропортов временно приостановили работу, введя план "Ковер". Помимо этого, зарубежные авиакомпании отменяют свои рейсы в Россию после катастрофы Embraer в Казахстане. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал "Baza".

Иностранные авиакомпании резко начали отменять свои рейсы в РФ: детали

Аэропорт. Фото: из открытых источников

Отмечается, что перестали функционировать аэропорты Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда. В Росавиации заявили, что ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". Местные Telegram-каналы писали о том, что план "Ковер" ввели из-за угрозы ударов беспилотниками.

Интересно то, что рейсы по направлениям в Омск и Новосибирск пока остаются в расписании авиакомпании. Пассажирам пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы.

Также о приостановке полетов из Тель-Авива в Москву проинформировала израильская авиакомпания El Al. В пресс-службе компании сообщили, что решение будет действовать неделю. После этого специалисты проведут оценку ситуации и решат, безопасно ли возобновлять полеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — стали известны новые подробности крушения азербайджанского самолета, который выполнял рейс "Баку-Грозный". Уже точно можно сказать, что он был поражен средствами ПВО над Наурским районом Чечни, которые в этом же районе вели огонь по двум БПЛА. Об этом пишет проект "ВЧК-ОГПУ".

Отмечается, что за две недели до катастрофы возле аэропорта Грозного были установлены два "Панциря". Проект отмечает, что российские власти моментально поняли, что произошло с пассажирским самолетом, поскольку через минуту после его поражения был объявлен режим "Ковер".

Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ снова ввели план "Ковер": почему приостановили работу аэропортов.



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