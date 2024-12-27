Иностранные авиакомпании резко начали отменять свои рейсы в РФ: детали

27 декабря сразу несколько российских аэропортов временно приостановили работу, введя план "Ковер". Помимо этого, зарубежные авиакомпании отменяют свои рейсы в Россию после катастрофы Embraer в Казахстане. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал "Baza".

Аэропорт. Фото: из открытых источников

Отмечается, что перестали функционировать аэропорты Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда. В Росавиации заявили, что ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". Местные Telegram-каналы писали о том, что план "Ковер" ввели из-за угрозы ударов беспилотниками.

Интересно то, что рейсы по направлениям в Омск и Новосибирск пока остаются в расписании авиакомпании. Пассажирам пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы.

Также о приостановке полетов из Тель-Авива в Москву проинформировала израильская авиакомпания El Al. В пресс-службе компании сообщили, что решение будет действовать неделю. После этого специалисты проведут оценку ситуации и решат, безопасно ли возобновлять полеты.

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Отмечается, что за две недели до катастрофы возле аэропорта Грозного были установлены два "Панциря". Проект отмечает, что российские власти моментально поняли, что произошло с пассажирским самолетом, поскольку через минуту после его поражения был объявлен режим "Ковер".

Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ снова ввели план "Ковер": почему приостановили работу аэропортов.