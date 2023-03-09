Институт пластической хирургии в Москве "реанимировал" практики нацистов

Странная реклама типа нацистской пропаганды появилась на сайте Института, пишут "Комментарии" со ссылкой на "ДС". На фоне резонанса от появления объявления с сайта, где речь идет о "цивилизации величия", оперативно удалили, однако оно осталось в вебархиве.



В России начали говорить о "чистоте нации"

"Сегодня, когда патриотические настроения в России сильны как никогда, корпорация Yves Rocher считает своим долгом обратить внимание на уникальность и исключительность чистой русской красоты. Лучшие гены из поколения в поколение создали неповторимый образ русской красавицы. особый и яркий пример для тех, кто давно утратил свою первозданность и исключительность, расточительно смешивая свои гены с генами других народов. особой русской цивилизации. Цивилизации величия, силы и неповторимой красоты", — говорится в рекламном сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Говоряще особенно то, что процесс "смешивания генов" от россиянок в московском учреждении называют "расточительным". Тем самым, подобному процессу в институте, очевидно, "придали" отрицательную коннотацию. Там же на сайте можно найти рекламный флаер Yves Rosher для измерения соответствия клиенток "Стандарту русской красоты 2023" с указаниями необходимых идеальных расстояний между глазами, длиной носа, высотой лба и других параметров человеческого черепа.

Да и сам президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ от 21 февраля процитировал заместителя фюрера нацистской Германии Рудольфа Гесса.

"Пушки вместо масла" – такой ситуации в России не будет", — пообещал российский лидер.

Впервые значимость масла и вооружений сравнил Герман Геринг весной 1935 перед активом НСДАП в речи, прозвучавшей в ответ на дефицит этого продукта в стране. "Вооружение сделает нас сильными… а от масла люди только толстеют!", — сказал военный деятель нацистской Германии.

"Комментарии" также писали о том, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, но он необязательно будет выполнен.

Как сообщал портал "Комментарии", во время своего визита в Москву сирийский диктатор Башар Асад планирует получить от РФ деньги, а России нужны наемники и, возможно, возвращение обратно поставленного в Сирию оружия.

Читайте на портале "Комментарии" — стало известно во сколько миллионов обошлась рашистам тревожная ночь украинцев.