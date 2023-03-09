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Институт пластической хирургии в Москве "реанимировал" практики нацистов

Московский Институт пластической хирургии и косметологии прорекламировал продукцию компании Yves Rosher сквозь призму "русского духа" и "лучших генов"

сегодня, 17:27
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Автор:

Моесеенко Валентина

Странная реклама типа нацистской пропаганды появилась на сайте Института, пишут "Комментарии" со ссылкой на "ДС". На фоне резонанса от появления объявления с сайта, где речь идет о "цивилизации величия", оперативно удалили, однако оно осталось в вебархиве.

Институт пластической хирургии в Москве "реанимировал" практики нацистов

В России начали говорить о "чистоте нации"

"Сегодня, когда патриотические настроения в России сильны как никогда, корпорация Yves Rocher считает своим долгом обратить внимание на уникальность и исключительность чистой русской красоты. Лучшие гены из поколения в поколение создали неповторимый образ русской красавицы. особый и яркий пример для тех, кто давно утратил свою первозданность и исключительность, расточительно смешивая свои гены с генами других народов. особой русской цивилизации. Цивилизации величия, силы и неповторимой красоты", — говорится в рекламном сообщении.


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Говоряще особенно то, что процесс "смешивания генов" от россиянок в московском учреждении называют "расточительным". Тем самым, подобному процессу в институте, очевидно, "придали" отрицательную коннотацию.   Там же на сайте можно найти рекламный флаер Yves Rosher для измерения соответствия клиенток "Стандарту русской красоты 2023" с указаниями необходимых идеальных расстояний между глазами, длиной носа, высотой лба и других параметров человеческого черепа.

Да и сам президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ от 21 февраля процитировал заместителя фюрера нацистской Германии Рудольфа Гесса.

"Пушки вместо масла" – такой ситуации в России не будет", — пообещал российский лидер.

Впервые значимость масла и вооружений сравнил Герман Геринг весной 1935 перед активом НСДАП в речи, прозвучавшей в ответ на дефицит этого продукта в стране.   "Вооружение сделает нас сильными… а от масла люди только толстеют!", — сказал военный деятель нацистской Германии.

"Комментарии" также писали о том, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, но он необязательно будет выполнен.

Как сообщал портал "Комментарии", во время своего визита в Москву сирийский диктатор Башар Асад планирует получить от РФ деньги, а России нужны наемники и, возможно, возвращение обратно поставленного в Сирию оружия.

Читайте на портале "Комментарии" — стало известно во сколько миллионов обошлась рашистам тревожная ночь украинцев.



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Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/world/miryayut-cherep-ta-rosiyskist-geniv-institut-plastichnoji-hirurgiji-v-moskvi-reanimuvav-praktiki-nacistiv-foto-09032023-475698
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Обсуждения

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