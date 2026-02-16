logo

Иронический «перформанс» Захаровой: языковая практика с прищуром и странные дифирамбы лошадям
Иронический «перформанс» Захаровой: языковая практика с прищуром и странные дифирамбы лошадям

«Конь в русских сказках»: Мария Захарова поздравила Китай с праздником, заговорив по-китайски с прищуренными глазами

16 февраля 2026, 21:08
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова решила продемонстрировать "глубокое уважение" к восточной культуре, поздравив жителей КНР с китайским Новым годом. Для своего выступления она выбрала специфическую манеру: спикера заговорила на китайском языке, сопровождая речь характерным мимическим жестом — она "очень прищурила глаза", пытаясь, очевидно, подыграть обиду.

Иронический «перформанс» Захаровой: языковая практика с прищуром и странные дифирамбы лошадям

Иронический перформанс Захаровой: языковая практика с прищуром и странные дифирамбы лошадям

Отдельное внимание в речи Захарова уделила символизму. Она принялась прославлять образ коня, который, по ее словам, широко представлен в русском искусстве и сказках.

Однако такая приверженность конской тематике придала ситуации незаурядной иронии. В сети и прессе сразу вспомнили, что непосредственный начальник Захаровой, глава МИД Сергей Лавров, уже много лет является главным героем народных мэмов, где его "ассоциируют с конем из-за характерной внешности".

Было ли это восхваление "русского коня" тонким троллингом собственного руководства или просто неудачным стечением обстоятельств остается вопросом. Однако выступление Захаровой уже успело вызвать волну обсуждений из-за своей демонстративной показательности.

 Иронический «перформанс» Захаровой: языковая практика с прищуром и странные дифирамбы лошадям - фото 2

Марка с изображением памятника Лаврову в виде лошади. Фото: Максим Дрозденко

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Захарова прокомментировала заявление Президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов 24 февраля. Напомним, украинский лидер подчеркнул, что переход к голосованию возможен только после обеспечения безопасности — прекращения огня и наличия соответствующих гарантий.

Представительница страны-агрессора в присущей ей манере раскритиковала эти условия, намекая на неопределенность сроков выполнения требований безопасности. "То есть 1 апреля без указания года?", — написала она в своем сообщении.



