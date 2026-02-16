Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова вирішила продемонструвати "глибоку повагу" до східної культури, привітавши мешканців КНР із китайським Новим роком. Для свого виступу вона обрала специфічну манеру: речниця заговорила китайською мовою, супроводжуючи промову характерним мімічним жестом — вона "дуже прищурила очі", намагаючись, вочевидь, підіграти образу.

Іронічний «перформанс» Захарової: мовна практика з прищуром та дивні дифірамби коням

Окрему увагу в промові Захарова приділила символізму. Вона взялася прославляти образ коня, який, за її словами, широко "представлений у російському мистецтві та казках".

Проте така прихильність до кінської тематики додала ситуації неабиякої іронії. У мережі та пресі одразу згадали, що безпосередній начальник Захарової, голова МЗС Сергій Лавров, вже багато років є головним героєм народних мемів, де його "асоціюють з конем через характерну зовнішність".

Чи було це вихваляння "російського коня" тонким тролінгом власного керівництва, чи просто невдалим збігом обставин — залишається питанням. Проте виступ Захарової вже встиг викликати хвилю обговорень через свою демонстративну показовість.

Марка із зображенням пам'ятника Лаврову у вигляді коня. Фото: Максим Дрозденко

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Захарова прокоментувала заяву Президента України Володимира Зеленського щодо неможливості проведення виборів 24 лютого. Нагадаємо, український лідер наголосив, що перехід до голосування можливий лише після забезпечення безпеки — припинення вогню та наявності відповідних гарантій.

Представниця країни-агресора у притаманній їй манері розкритикувала ці умови, натякаючи на невизначеність термінів виконання безпекових вимог. "То есть 1 апреля без указания года?", — написала вона у своєму дописі.