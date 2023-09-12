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Испугался украинцев и поляков: подросток в России напал с ножом в школе

Российский школьник во время нападения в школе ранил нескольких работников учебного заведения.

сегодня, 12:37
Автор:
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Slava Kot
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Испугался украинцев и поляков: подросток в России напал с ножом в школе

Подросток в России напал с ножом в школе

15-летний подросток, который является учеником школы в поселении Красный Десант Ростовской области из-за страха перед поляками и украинцами, напал на окружающих и ранил четырех человек.


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Девятиклассник пришел в школу в маске, что не понравилось вахтеру, призвавшему ученика снять ее с лица. Подросток начал угрожать и достал нож. 15-летний парень напал на вахтера, учительницу и одного посетителя, пришедшего проводившего первоклассницу в школу.

Из-за критической ситуации вахтер попытался воспользоваться тревожной кнопкой, однако она не сработала, а подросток стал убегать с места инцидента. Школьника поймали родители других учеников школы, которые рассказали, что при задержании подросток кричал, что на него нападают поляки и украинцы.

"Подросток при попытке зайти в школу ранил четырех взрослых — трех сотрудников и родственника одного из учеников. Нападающего задержали очевидцы", — рассказал глава региона Василий Голубев и добавил, что школьник страдает "страдающим психическим заболеванием".

Российские СМИ указывают, что отец подростка военный и был мобилизован на войну в Украине в прошлом году. Недавно он вернулся с фронта из-за ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Захарова истерически отреагировала на решение по России. Представитель МИД РФ заявила, что у мира остался последний шанс.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые начали оригинально использовать российские мины против оккупантов. Бойцы выкапывают взрывчатку и цепляют ее к дронам, которые затем атакуют позиции россиян.



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Источник: https://t.me/bazabazon/21315
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