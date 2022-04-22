Испытание межконтинентальной ракеты в РФ: какую цель преследует Кремль

В россии провели экспериментальный пуск МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования в Красноярском крае, там на Красноярском машиностроительном заводе планируется начало производства таких ракет, по информации российского министерства обороны.

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Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал запуск и объяснил, что россия пытается продемонстрировать миру.



По его словам, скорее всего, это не новая разработка, а модернизация советской ракеты. За 30 лет у россиян нет новых разработок, они достают старые проекты, которые существовали на момент развала советского союза.

"Это намек с политической точки зрения, что в России есть такое оружие как межконтинентальные ракеты. Это чисто политическое событие, касающееся стран Альянса или коллективного Запада", — говорит эксперт.

Об этой ракете Путин заявлял давно и первый экспериментальный пуск ракеты-носителя, который должен превзойти старую ракету типа РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 "Сатана"). Это сверхтяжёлая многоступенчатая ракета, которая может выходить на орбиту и вывозить до 10 тонн груза, дальность пуска – 18 000 км. Теоретически она вывозит до 10 ядерных зарядов, которые могут атаковать цели с космической орбиты.

В дальнейшем будут государственные испытания и если они будут успешными, затем будет принято решение о налаживании серийного производства.

"Но это возможно, только если они возобновят производство старых ракет типа "Воевода", но вряд ли производство сохранилось. Это такое же заявление как импортозамещение. Когда микрочип, который они презентовали как российский, оказался тайваньским. То же самое и в ракетостроительстве. Наверняка у них была такая ракета, поэтому они ее и запустили. Такая же ситуация с ТУ-160, стратегическим бомбардировщиком. В 2019 году Путин приказал срочно возобновить производство, а они взяли нашли в ангарах фюзеляж, собрали и сказали, что восстановили – на этом все закончилось и завод закрылся ", – объясняет Олег Жданов.

Российские власти заявляли, что эта ракета способна обойти все механизмы и системы противоракетной обороны, однако, как говорит эксперт, "головы" ракеты еще никто не видел. К тому же сомнительно то, что россия сможет без иностранных комплектующих запустить производство таких ракет, потому что оно вряд ли сохранилось.

Политический эксперт Юрий Романенко считает, что вся история с шантажом россией мира – это признаки конца империи диктатора Путина.



" Глядя, как развивается логика войны между Украиной и Россией, можно уже сказать, что Россия воспроизводит свои привычные формы финала старой модели. Которая заканчивается кризисом в форме неудачной войны. И ведут себя россияне аналогично матрице Крымской войны 1853-1855 и Русско-Японской 1904-1905. Идёт отмирание старой модели на фоне перестройки мировой системы, где формируется новый баланс сил в противостоянии Запада и Азии. Полупериферийная империя России на этом фоне мечется между умными и красивыми, судорожно пытаясь доказать, что если она хоть и не умная, то, как минимум, красивая, потому что у неё есть ядерное оружие ", — добавляет эксперт, комментируя демонстрационный экспериментальный запуск "Сармата" в рф, который уже никто не воспринимает всерьез как и старого 69-летнего диктатора, пытающегося еще хоть чем-нибудь запугать.

Слова эксперта подтверждает и украинская разведка, ведь обнаружено, что блоки российских крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 разработаны в 1960-1970 гг., а их навигационная система "ПГИ-2М" разработана в 1977 году.

Как сообщал портал "Комментарии", россия меняет тактику в Мариуполе и Путин принял такое решение по "Азовстали" неспроста.

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