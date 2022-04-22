Испытание межконтинентальной ракеты в РФ: какую цель преследует Кремль

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Козлова Альбіна
В россии провели экспериментальный пуск МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования в Красноярском крае, там на Красноярском машиностроительном заводе планируется начало производства таких ракет, по информации российского министерства обороны.
Фото иллюстративное / Pixabay
Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал запуск и объяснил, что россия пытается продемонстрировать миру.
По его словам, скорее всего, это не новая разработка, а модернизация советской ракеты. За 30 лет у россиян нет новых разработок, они достают старые проекты, которые существовали на момент развала советского союза.
Об этой ракете Путин заявлял давно и первый экспериментальный пуск ракеты-носителя, который должен превзойти старую ракету типа РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 "Сатана"). Это сверхтяжёлая многоступенчатая ракета, которая может выходить на орбиту и вывозить до 10 тонн груза, дальность пуска – 18 000 км. Теоретически она вывозит до 10 ядерных зарядов, которые могут атаковать цели с космической орбиты.
В дальнейшем будут государственные испытания и если они будут успешными, затем будет принято решение о налаживании серийного производства.
Российские власти заявляли, что эта ракета способна обойти все механизмы и системы противоракетной обороны, однако, как говорит эксперт, "головы" ракеты еще никто не видел. К тому же сомнительно то, что россия сможет без иностранных комплектующих запустить производство таких ракет, потому что оно вряд ли сохранилось.
Политический эксперт Юрий Романенко считает, что вся история с шантажом россией мира – это признаки конца империи диктатора Путина.
Слова эксперта подтверждает и украинская разведка, ведь обнаружено, что блоки российских крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 разработаны в 1960-1970 гг., а их навигационная система "ПГИ-2М" разработана в 1977 году.
Как сообщал портал "Комментарии", россия меняет тактику в Мариуполе и Путин принял такое решение по "Азовстали" неспроста.
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