Исследователи расшифровали новое ядерное оружие Путина: почему оно крайне опасно

Российская крылатая ракета 9М730 "Буревестник", которую Кремль годами подавал как одну из самых грозных разработок своего арсенала, может оказаться гораздо опаснее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института, проанализировавшие вероятный принцип работы этой системы.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

После презентации ракеты Владимиром Путиным в 2018 году главной особенностью Буревестника называли практически неограниченную дальность полета. Российский лидер утверждал, что благодаря ядерной силовой установке ракета сможет часами находиться в воздухе и атаковать цели по неожиданным маршрутам.

Впрочем, американские ученые считают, что такая технология имеет очень высокие риски. По их мнению, ракета использует так называемый прямоточный ядерный двигатель, в котором воздух нагревается непосредственно от реактора, а не через изолированную систему теплообмена.

Фактически это означает, что реактор контактирует с воздушным потоком, проходящим через активную зону двигателя. После нагревания воздух выбрасывается наружу вместе с продуктами ядерных реакций.

Исследователи отмечают, что в такой конструкции нет полноценного защитного барьера между реактором и атмосферой. В результате при полете могут образовываться радиоактивные изотопы, которые попадают в окружающую среду вместе с выхлопными газами.

На основе спутниковых снимков и видеоматериалов специалисты реконструировали приблизительные параметры ракеты. По их оценкам, "Буревестник" имеет длину около 9,5 метра и способен лететь со скоростью, сравнимой с обычными крылатыми ракетами. Его главное преимущество заключается не в скорости, а в продолжительности полета, которая теоретически может составлять много часов или суток.

Авторы исследования предупреждают, что наибольшую опасность такая система представляет во время испытаний, аварий или падения ракеты. Если их выводы подтвердятся, Россия станет первой страной в мире, создавшей боевую крылатую ракету с открытым ядерным реактором, способным загрязнять окружающую среду даже без применения ядерной боеголовки.

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