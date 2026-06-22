Дослідники розшифрували нову ядерну зброю Путіна: чому вона вкрай небезпечна

Російська крилата ракета 9М730 "Буревісник", яку Кремль роками подавав як одну з найгрізніших розробок свого арсеналу, може виявитися значно небезпечнішою, ніж вважалося раніше. До такого висновку дійшли дослідники Массачусетського технологічного інституту, які проаналізували ймовірний принцип роботи цієї системи.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Після презентації ракети Володимиром Путіним у 2018 році головною особливістю "Буревісника" називали практично необмежену дальність польоту. Російський лідер стверджував, що завдяки ядерній силовій установці ракета зможе годинами перебувати в повітрі та атакувати цілі за несподіваними маршрутами.

Втім, американські науковці вважають, що така технологія має надзвичайно високі ризики. На їхню думку, ракета використовує так званий ядерний прямоточний двигун, у якому повітря нагрівається безпосередньо від реактора, а не через ізольовану систему теплообміну.

Фактично це означає, що реактор контактує з повітряним потоком, який проходить крізь активну зону двигуна. Після нагрівання це повітря викидається назовні разом із продуктами ядерних реакцій.

Дослідники наголошують, що в такій конструкції немає повноцінного захисного бар'єра між реактором і атмосферою. У результаті під час польоту можуть утворюватися радіоактивні ізотопи, які потрапляють у навколишнє середовище разом із вихлопними газами.

На основі супутникових знімків та доступних відеоматеріалів фахівці реконструювали приблизні параметри ракети. За їхніми оцінками, "Буревісник" має довжину близько 9,5 метра та здатний летіти зі швидкістю, порівнянною зі звичайними крилатими ракетами. Його головна перевага полягає не у швидкості, а у тривалості польоту, яка теоретично може становити багато годин або навіть діб.

Автори дослідження попереджають, що найбільшу небезпеку така система становить під час випробувань, аварій або падіння ракети. Якщо їхні висновки підтвердяться, Росія стане першою країною у світі, яка створила бойову крилату ракету з відкритим ядерним реактором, здатним забруднювати довкілля навіть без застосування ядерної боєголовки.

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