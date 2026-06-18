Российские власти, более четырех лет ведущие полномасштабную захватническую войну против Украины и ежедневно уничтожающие украинские города, все сильнее паникуют из-за зеркального ответа. Попытки Кремля запугать мир "нацизмом" теперь сопровождаются откровенной истерикой, поскольку боевые действия окончательно перенеслись на территорию самой России и временно захваченные ею земли.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Киевский неонацистский режим при поддержке кураторов продолжает террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны", — издала очередное абсурдное заявление спикер МИД РФ Мария Захарова.

Представительница страны-агрессорки, чья армия сравняла с землей десятки украинских населенных пунктов, теперь жалуется, что война пришла непосредственно к ним.

Захарова принялась манипулировать цифрами и апеллировать к международному сообществу, пытаясь выставить Россию "жертвой".

"За прошедшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 254 человека, – заявила она, – из них 29 российских граждан погибли, включая одного ребенка, 225 ранены, в том числе 12 детей и подростков".

При этом спикер цинично проигнорировала тот факт, что эти жертвы являются прямым следствием начатой самой Москвой кровавой авантюры.

В МИД РФ откровенно боятся дальнейшей финансовой и военной помощи для Украины, помогающей ВСУ уничтожать военные объекты оккупантов.

"Я приведу некоторые факты для того, чтобы за границей те, кто принимает решение о том, какую сторону истории занять и продолжать ли поддерживать киевский режим, знали, куда идут эти деньги", — истерически подчеркнула Захарова.

В своем списке "пострадавших" регионов она смешала Брянскую, Белгородскую, Курскскую, Московскую области РФ и суверенные украинские территории, включая Крым, Донбасс, Луганщину, Запорожье и Херсонщину, которые Россия пытается выдать за свои.

Кроме жалоб на обстрелы, в Кремле беспомощно пытаются запугать иностранных добровольцев, защищающих Украину от оккупации.

"Российские правоохранительные органы продолжают сбор доказательств для привлечения функционеров киевского режима, боевиков и командования ВСУ, иностранных наемников к уголовной ответственности", — резюмировала Захарова.

Она добавила, что российские суды заочно вынесли приговоры до 14 и 15 лет лишения свободы добровольцам из Британии, Грузии, Франции, Колумбии и Хорватии, объявив их в международный розыск, что лишь подчеркивает бессилие Москвы перед международным сопротивлением.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава украинского государства Владимир Зеленский выступил с жестким и бескомпромиссным заявлением по масштабным ночным ударам по военным и промышленным объектам на территории страны-агрессорки. Украинские силы продемонстрировали, что способны преодолевать самую плотную оборону врага в его столице.