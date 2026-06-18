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Недилько Ксения
Российские власти, более четырех лет ведущие полномасштабную захватническую войну против Украины и ежедневно уничтожающие украинские города, все сильнее паникуют из-за зеркального ответа. Попытки Кремля запугать мир "нацизмом" теперь сопровождаются откровенной истерикой, поскольку боевые действия окончательно перенеслись на территорию самой России и временно захваченные ею земли.
Мария Захарова. Фото: МИД рф
Представительница страны-агрессорки, чья армия сравняла с землей десятки украинских населенных пунктов, теперь жалуется, что война пришла непосредственно к ним.
Захарова принялась манипулировать цифрами и апеллировать к международному сообществу, пытаясь выставить Россию "жертвой".
При этом спикер цинично проигнорировала тот факт, что эти жертвы являются прямым следствием начатой самой Москвой кровавой авантюры.
В МИД РФ откровенно боятся дальнейшей финансовой и военной помощи для Украины, помогающей ВСУ уничтожать военные объекты оккупантов.
В своем списке "пострадавших" регионов она смешала Брянскую, Белгородскую, Курскскую, Московскую области РФ и суверенные украинские территории, включая Крым, Донбасс, Луганщину, Запорожье и Херсонщину, которые Россия пытается выдать за свои.
Кроме жалоб на обстрелы, в Кремле беспомощно пытаются запугать иностранных добровольцев, защищающих Украину от оккупации.
Она добавила, что российские суды заочно вынесли приговоры до 14 и 15 лет лишения свободы добровольцам из Британии, Грузии, Франции, Колумбии и Хорватии, объявив их в международный розыск, что лишь подчеркивает бессилие Москвы перед международным сопротивлением.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава украинского государства Владимир Зеленский выступил с жестким и бескомпромиссным заявлением по масштабным ночным ударам по военным и промышленным объектам на территории страны-агрессорки. Украинские силы продемонстрировали, что способны преодолевать самую плотную оборону врага в его столице.