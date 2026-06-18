Російська влада, яка понад чотири роки веде повномасштабну загарбницьку війну проти України та щодня знищує українські міста, дедалі сильніше панікує через дзеркальну відповідь. Спроби Кремля залякати світ "нацизмом" тепер супроводжуються відвертою істерикою, оскільки бойові дії остаточно перенеслися на територію самої Росії та на тимчасово загарбані нею землі.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Київський неонацистський режим при підтримці кураторів продовжує террор проти мирного населення і цивільної інфраструктури нашої країни", — видала чергову абсурдну заяву речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Представниця країни-агресорки, чия армія зрівняла з землею десятки українських населених пунктів, тепер бідкається на те, що війна прийшла безпосередньо до них.

Захарова взялася маніпулювати цифрами та апелювати до міжнародної спільноти, намагаючись виставити Росію "жертвою".

"За минулий тиждень від рук бойовиків ЗСУ постраждали 254 людини, — заявила вона, — з них 29 російських громадян загинули, включаючи одну дитину, 225 поранено, у тому числі 12 дітей і підлітків".

При цьому спікерка цинічно проігнорувала той факт, що ці жертви є прямим наслідком розпочатої самою ж Москвою кривавої авантюри.

У МЗС РФ відверто бояться подальшої фінансової та військової допомоги для України, яка допомагає ЗСУ нищити воєнні об'єкти окупантів.

"Я наведу деякі факти для того, щоб за кордоном ті, хто приймає рішення про те, який бік історії зайняти і чи продовжувати підтримувати київський режим, знали, куди йдуть ці гроші", — істерично наголосила Захарова.

У своєму списку "постраждалих" регіонів вона змішала Брянську, Бєлгородську, Курську, Московську області РФ та суверенні українські території, включаючи Крим, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину, які Росія намагається видати за свої.

Окрім скарг на обстріли, у Кремлі безпорадно намагаються залякати іноземних добровольців, які захищають Україну від окупації.

"Російські правоохоронні органи продовжують збір доказів для притягнення функціонерів київського режиму, бойовиків і командування ЗСУ, іноземних найманців до кримінальної відповідальності", — резюмувала Захарова.

Вона додала, що російські суди заочно винесли вироки до 14 та 15 років ув'язнення добровольцям із Британії, Грузії, Франції, Колумбії та Хорватії, оголосивши їх у міжнародний розшук, що лише підкреслює безсилля Москви перед міжнародним опором.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава української держави Володимир Зеленський виступив із жорсткою та безкомпромісною заявою щодо масштабних нічних ударів по військових та промислових об'єктах на території країни-агресорки. Українські сили продемонстрували, що здатні долати найщільнішу оборону ворога у його ж столиці.