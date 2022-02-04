История о распятом мальчике-2: что стоит за сигналом США о новой провокации Кремля

Американские СМИ со ссылкой на официальные источники, включая Пентагон, заявили о том, что Россия разработала план, уже одобренный в Кремле, чтобы создать повод для вторжения в Украину. Суть его – ложно приписать украинским силам нападение с предполагаемыми жертвами не только в ОРДЛО, но и в России. Насколько реалистичны такие планы – и почему? Издание "Комментарии" с помощь экспертов попыталось разобраться в ситуации.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Для РФ важно показать якобы агрессивные действия Украины, которые выступят в качестве казус белли

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что обнародованный план, безусловно, не является основным или единственным для российской стороны. Это лишь один из возможных планов которые могут применяться РФ.

"США публикуя такие материалы с высоким уровнем погружения в детализацию демонстрируют, в первую очередь, глубокий уровень владения информацией о внутренней повестке органов власти и силовых структур РФ. В то же время, в любом случае, широкомасштабная военная агрессия будет требовать некой легитимизации внутри самой России, которая может создаваться через описанные в плане инциденты. Для РФ важно показать якобы агрессивные действия Украины, которые выступят в качестве казус белли (повод для войны)", – отметил эксперт.

Ярослав Божко добавляет, также стоит указать и на историю с заявлениями россиян о якобы возможном применении химического оружия украинскими войсками (якобы под кураторством Запада) на Донбассе, что и является частью кампании по подготовки таких сценариев легитимации.

"Безусловно, сотрудники российских спецслужб и силовых ведомств разрабатывают десятки различных сценариев и таких планов, потому возможность их применения хоть и не отбрасывается полностью, но остаётся реальной проблемой, которую необходимо принимать во внимание в стратегиях безопасности Украины", – отметил эксперт.

С 4 декабря 2021 года официально идет российско-украинская война

Политолог Александр Антонюк, комментируя информацию в эфире телеканала "Украина 24", отметил, что самое время вспомнить те рассказы российских пропагандистов, которые уже немного позабылись, а именно – о распятых мальчиках. Об этом "шумел весь мир" и оно некоторое влияние определённо внесло.

"Фейки которые Россия использует в своей пропаганде – это их своего рода инструмент. В целом информационная атака, информационная война – это одна из составляющих военных, психологических операций. Я бы не стал отбрасывать какие-то тезисы (Ред. озвученные Госдепом США). Потому что, когда действительно нужно провести какую-то провокацию на границе или непосредственно в зоне боевых действий, то почему бы это не использовать, чтобы потом крутить по российских каналах, в том числе тех, которые транслируются за рубежом", – отметил эксперт.

По его мнению, опасность военных действий со стороны РФ остается очень высокой. Более того, боевые действия не прекращаются и сейчас. Об этом в сводках говорится ежедневно.

Антонюк подчеркнул, единственное настораживает, что, начиная с 4 декабря 2021 года, когда оккупационными администрациям Донецка и Луганска начала управлять партия "Единая Россия", никто в Украине официально не изменил свою риторику, следовательно, никто и в мире не говорит об этом, не признавая тот факт, что именно с 4 декабря официально происходит российско-украинская война.

"Теперь нет такого определения, типа боевики, непризнанные организованные военные формирования, потому что не могут быть непризнанными военные формирования, которые управляются партия власти РФ", – подчеркнул Александр Антонюк.

Путин начал свое вторжение в Украину тоже под фейковым предлогом

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев отмечает, что первым нужно подымать вопрос: откуда могли взяться такие данные у наших партнеров?

"Надо понимать, что военный бюджет, как и бюджеты разведки, спецслужб, в США, Великобритании, Канады, в сотни раз превышает бюджет Украины на оборону и безопасность. И, когда мы ставим вопрос касательно достоверности таких данных – это точно неуместно. Люди, которые их приводят, понимают, о чем говорят. Тратятся сотни миллионов долларов на агентурную разведку, разведку из открытых источников, с помощью спутников, на множество тайных операций, которые проводятся на территории других государств. Может ли РФ использовать такой сценарий, о котором нас предупреждают? Безусловно! В период 2014-2015 годов была куча фейков, которые продуцировали российские пропагандисты на центральных, государственных каналах РФ. И о распятом мальчике в Славянске. И о снегирях и синицах, которых якобы будут есть украинцы. И о якобы пытках со стороны украинских военных. Всего этого, понятно, не было", – отметил Кабакаев.

Он напоминает, что Путин начал свое вторжение в Украину тоже под фейковым предлогом. Мол, нужно защищать русскоязычное население в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей. Под этот миф создавались абсолютно лживые истории, которые распространялись в СМИ. О том, что придет "Правый сектор", Ярош, другие националисты – и будут убивать. Продуцировалась масса российских фейков, которые Украина не могла в 2014-м достойным образом опровергать. Потому что у нас была внутренняя дестабилизация, президент удрал, а те, кто пришел к власти, фактически спасали державу, чтобы она институционно не распалась.

"Так что Путин легко может использовать тему якобы бомбящих мирное население "Байрактаров" очередного "распятого мальчика", очередного "ущемления прав русскоязычных", чтобы совершить очередное вторжение в Украину. Больная фантазия российских пропагандистов работает очень хорошо, о чём свидетельствуют все восемь лет войны. Главное – чтобы мы были готовы к любому варианту развития событий. К эскалации под соусом любой пропаганды. Или даже к вторжению без всяких фейковых историй. Самый важный вопрос – как Украина будет готова на военном уровне, уровне спецслужб и так далее… Считаю, что в данный момент власть, к сожалению, мало об этом говорит, мало информирует население о том, что оно должно делать в случае российского вторжения", – подытожил Семен Кабакаев.

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