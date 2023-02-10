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ISW: Кремль пытается скрыть масштабные потери техники на войне

Россия готовится к затяжной войне в Украине, но продолжает скрывать масштабы потерь

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине, скрывая масштабы потерь. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

ISW: Кремль пытается скрыть масштабные потери техники на войне

РФ пытается скрыть масштабные потери техники на войне. Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин 9 февраля провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.


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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил танковый завод в Омской области 9 февраля и заявил, что России необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков, в ответ на западную военную помощь Украине.

Ранее Oryx сообщила, что российские войска потеряли 1012 танков в Украине, а еще 546 танков были захвачены украинскими войсками. Эти совокупные потери составляют примерно половину танков, которые российские войска направили в Украину в начале вторжения.

Полторы тысячи танков достаточно для оснащения более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп.

По мнению аналитиков, российским военным необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневренные боевые действия в преддверии вероятного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины. Медведев, вероятно, сформулировал свои призывы к увеличению производства как ответ на западную военную помощь, чтобы скрыть тот факт, что существенные потери военной техники вызывают необходимость увеличения производства.

"Усилия Кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне, избегая при этом более широкой мобилизации российской экономики, по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую российские военные ведут в Украине, и масштабами потерь российской военной техники", — отмечают эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Кремль готовит большое наступление на Украину – что стоит ждать в обозримом будущем.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина прокомментировали готовность Запада поставить Украине истребители.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-9-2023
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