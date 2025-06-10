Итальянская звезда выступит в России: как он объяснил свое решение

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Slava Kot
Известный итальянский певец Аль Бано выйдет на сцену в Санкт-Петербурге и примет участие в концерте, который, по его словам, должен пропагандировать идею мира. Аль Бано заверил, что не боится остракизма и критики, с которыми может столкнуться в Италии из-за визита в Россию.
Итальянский певец Аль Бано. Фото: Instagram Аль Бано
82-летний Аль Бано, дававший многочисленные концерты в Москве до вторжения России в Украину, заявил, что его не беспокоят обвинения в его связи с российским диктатором Владимиром Путиным.
О выступлении в России Аль Бано стало известно в феврале 2025 года. Тогда итальянский певец объяснил это концертом "ради мира".
Несмотря на озвученную ранее дату в конце лета и концерт в Москве Аль Бано выйдет на сцену 20 июня в Санкт-Петербурге. Его выступление состоится в рамках фестиваля культуры "Петербургские сезоны" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Итальянский певец выступит на российской сцене не один. Как анонсировал Аль Бано, он также пригласил к участию трехкратную победительницу фестиваля Сан-Ремо Иву Дзаникки, которая также согласилась принять участие в концерте в России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица из Украины опозорилась на фестивале в России.
Также "Комментарии" писали, что россияне предложили Джареду Лето выступить в России для сбора денег на войну против Украины.
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