Известный итальянский певец Аль Бано выйдет на сцену в Санкт-Петербурге и примет участие в концерте, который, по его словам, должен пропагандировать идею мира. Аль Бано заверил, что не боится остракизма и критики, с которыми может столкнуться в Италии из-за визита в Россию.

Итальянский певец Аль Бано. Фото: Instagram Аль Бано

82-летний Аль Бано, дававший многочисленные концерты в Москве до вторжения России в Украину, заявил, что его не беспокоят обвинения в его связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

О выступлении в России Аль Бано стало известно в феврале 2025 года. Тогда итальянский певец объяснил это концертом "ради мира".

"Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импрессарио в России, который устроил мне четыре выступления перед Путиным, и который сказал мне: "Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира". Концерт мира состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", — сказал Аль Бано.

Несмотря на озвученную ранее дату в конце лета и концерт в Москве Аль Бано выйдет на сцену 20 июня в Санкт-Петербурге. Его выступление состоится в рамках фестиваля культуры "Петербургские сезоны" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Итальянский певец выступит на российской сцене не один. Как анонсировал Аль Бано, он также пригласил к участию трехкратную победительницу фестиваля Сан-Ремо Иву Дзаникки, которая также согласилась принять участие в концерте в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица из Украины опозорилась на фестивале в России.

Также "Комментарии" писали, что россияне предложили Джареду Лето выступить в России для сбора денег на войну против Украины.